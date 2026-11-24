Csehországban érdekes közlekedési kísérletbe fogtak idén: engedélyezeték a 150 kilométer/órás tempót a D3-as autópályán a 84-es kilométernél található, és a 131-es kijárat között. Minden más szakaszon továbbra is a 130 kilométer/óra a felső határ – írja a Vezess.

Mostanra elég adatot sikerült összegyűjteniük az említett, 47 kilométer hosszú szakaszról ahhoz, hogy kiderüljön, „elszabadul-e a káosz”, ha ennyivel megemelik a sebességhatárt. A teszt 2025 októberében indult, és a lényege nem csupán a határ emelése, hanem a dinamikus szabályzás.

Összesen 42 darab változtatható jelzésű táblát helyeztek el itt, amelyekkel megengedhetik a 150 kilométer/órás maximumot, ugyanakkor lehet 130, szélsőséges időjárás esetén pedig 100 kilométer/óra is a legnagyobb sebesség.

A cseh közútkezelő az első évben 269 olyan napot számolt össze, amikor legalább egy órára megjelent a 150-es jelzés. Hónapra lebontva közölték az adatokat, amiből jól látszik, hogy például januárban alig egy százalékban kaptak „zöld utat” a nagyobb sebességre az autósok, az eltelt idő 99 százalékában maradt a normál 130 km/órás tempó.

Annak ellenére, hogy korábban többen is aggodalmukat fejezték ki, nem szabadult el a pokol a kísérleti szakaszon: 2025. október 5. és 2026. február vége között 39 olyan baleset történt a D3-as érintett szakaszán, amelyet a rendőrségnek törvény szerint nyilvántartásba kellett vennie. Tizenegyen könnyebben megsérültek, súlyos sérült vagy halálos áldozat nem volt.

Az előző időszakhoz képest csak 17-tel történt több baleset, és 5-tel volt több a sérült, és ugyanúgy nem volt sem súlyos sebesülés, sem pedig baleseti halál.

A 39 balesetből tíz akkor történt, amikor 150 km/óra volt a megengedett legnagyobb sebesség. A tizenegy könnyű sérült közül hárman sérültek meg olyankor, amikor a táblák 150-et mutattak.

A cseh közlekedési minisztérium decemberben hoz döntést arról, marad-e a 150-es sebességhatár a D3-ason. Ebben meghatározók kesznek a közúti közlekedési felügyelet és a rendőrség megállapításai. Mindkét szervezet az érintett szakasz baleseti adatait vizsgálja.

Ha az adatok azt mutatják, hogy a forgalom biztonságos, Ivan Bednárik közlekedési miniszter támogatja a 150-es határ megtartását. A kísérlet ráadásul a D3-ason túl is folytatódhat a csehek tervei szerint.