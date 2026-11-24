Simeone a legendás korábbi Atlético- és spanyol szövetségi kapitány, Luis Aragonés csúcsát adta át a múltnak; Aragonés 344 győzelmet aratott, ám ehhez 189 mérkőzéssel többre volt szüksége.

„Boldoggá tesz” – mondta Simeone a rekorddöntés kapcsán. Csapata jelenleg a harmadik helyen áll a tabellán, miután 13 mérkőzésből 10-et megnyert. Hozzátette: „Nem sok minden szokott igazán boldoggá tenni, de a csúcs mögött elképesztő mennyiségű munka áll.”

Amikor arról kérdezték, mit szól ahhoz a vélekedéshez, miszerint csapata védekező felfogású, Simeone úgy felelt: ezzel a kritikával állandóan szembesülnek. Hozzátette: „Az a narratíva, hogy mi egy védekező csapat vagyunk – mintha mindig kizárólag a védekezésre játszanánk... Nos, 345 mérkőzést nem lehet pusztán védekezéssel megnyerni.”

Az 56 éves szakember 2011 decembere óta irányítja az Atléticót; akkor csatlakozott a klubhoz, amikor Spanyolországban José Mourinho Real Madridja és Pep Guardiola Barcelonája számított a két meghatározó erőnek.

Az Atléticót a tartós sikerek korszakába vezette.

Olyan sokáig maradt a csapat élén, hogy még azt is megérhette, hogy Mourinho – 13 évvel az első távozása után – idén nyáron visszatért a Real Madridhoz.

Miután 2011. december 23-án kinevezték, Simeone 2012 májusában megnyerte az Európa-ligát, három hónappal később pedig az Európai Szuperkupa-győzelemhez segítette az Atléticót. Ezt követően, első teljes szezonjában elhódította a Spanyol Kupát (Copa del Rey), a következő idényben pedig – 1996 óta először – bajnoki címhez juttatta a klubot; abban az évben, 1996-ban Simeone még játékosként erősítette az Atléticót.

Vezetése alatt az Atlético a spanyol futball harmadik számú erejévé vált, és minden teljes szezonban kivívta a Bajnokok Ligája-szereplés jogát. Az európai klubfutball legrangosabb sorozatát azonban nem sikerült megnyernie: kétszer is fájdalmas vereséget szenvedett a döntőben a városi rivális Real Madridtól – 2014-ben a hosszabbításban, miután a Real a ráadás perceiben egyenlített, 2016-ban pedig tizenegyespárbajban.

Simeone legutóbbi trófeáját 2021-ben szerezte, amikor másodszor is spanyol bajnok lett, 2018-ban pedig Európa-liga- és Szuperkupa-győzelemhez vezette a csapatot.