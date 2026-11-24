Magyar Péter miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megkoszorúzta kedden az Oroszországgal vívott háborúban elesett ukrán katonák ungvári emlékművét, és egy ungvári helyszínen fognak tárgyalni – jelentette az Ukrinform hírügynökség.

Kárpátalja megye székhelyén az elesett katonák emlékműve a Kálvária-temetőben található, az ukránok által Dicsőség-halomnak nevezett városrészben.

Az ukrán nemzeti hírügynökség kiemeli, hogy miniszterelnökként ez Magyar Péter első hivatalos ukrajnai útja.

A 444 összefoglalója szerint a koszorúzás után Magyar Péter Zelenszkij mellett állva röviden azt mondta, hogy Magyarország minden lehetséges humanitárius módon támogatja Ukrajnát a háború kitörése óta, és most sem érkeztünk üres kézzel, egymilliárd forint értékű adományt hoztak, amiben betegmegfigyelő monitorok, gyógyszerek, energetikai eszközök, generátorok, járművek vannak, olyan dolgok, amiket Ukrajna kért, és nem katonai eszközök. Ezen felül a magyar kormány egy Zrínyi Ilonáról elnevezett szociális alap létrehozásáról is döntött a kárpátaljai magyarok számára, egymilliárd forint értékben, ezzel támogatva a megmaradásukat, az egészségügyi ellátásukat, az oktatásukat és a kulturális életüket. Magyar közölte azt is, hogy történelmi napnak gondolja a mait, egy óriási lehetőségnek, amikor a két ország kapcsolatában egy új fejezetet nyithatnak. Egy olyan fejezetet, amire a jó szomszédoknak szüksége van. Nyilvánosan is kifejezte az örömét, hogy pár hét alatt meg tudtak állapodni abban a 10 pontban, ami segíteni fogja a kárpátaljai magyarság nyelvhasználatát, kulturális és oktatási jogait. Erre kezet is ráztak az ukrán elnökkel.

Zelenszkij megköszönte, hogy Magyar a Hősök temetőjében kezdte a látogatását, kifejezve tiszteletét az elesettek előtt. Az ukrán elnök megköszönte Magyarország támogatását, a két ország jó szomszédként építi újjá a kapcsolatát. Röviden beszélt, jelezve, hogy kettejük mai tárgyalásáról még tájékoztatják a sajtót,

Magyar Péter útban Kárpátaljára töltött fel videót a Facebook-oldalára, amelyben elmondta: a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének előfeltétele volt, hogy Ukrajna vállalja a kárpátaljai magyarság alapvető emberi jogainak visszaadását.

Örülök annak, hogy a magyar kisebbség képviselőinek részvételével a magyar kormány és az ukrán kormány meg tudott állapodni rendkívül gyorsan abban a tíz pontban, amely visszaadja a magyar kisebbség alapvető nyelvhasználati jogait és oktatási jogait – fogalmazott.

Hozzátette, azt fogja kérni Volodimir Zelenszkijtől, hozzák előre vállalásaik határidejét, hogy minél gyorsabban teljesüljenek azok. A miniszterelnök közölte, útjára Orbán Anita külügyminiszter is elkíséri; Kárpátalján találkoznak a magyar közösség vezetőivel és „magyar testvéreinkkel”.