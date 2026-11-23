A jövő egyik fontos feladatának az önállóan működő, társadalmi támogatásból fenntartható jobboldali médiumok és szellemi műhelyek létrehozását tartja Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget egykor vezető exminiszter a Nemzeti Kommunikációs Hálózat fórumán beszélt erről.

Szerinte generációváltásra, önálló médiumokra, társadalmi támogatottságra és szakmailag erős tartalmakra van szükség; aki ma politikára adja a fejét, annak a közösségi médiában is meg kell állnia a helyét.

„Egy olyan új világ jött létre, amelyben a kommunikáció elsődleges világa az online világa, azon belül is a közösségi média, szeretjük vagy sem. A gyorsaság is kulcs. Ha megjelenik egy hír, arra nem lehet 5 órával vagy fél nappal később reagálni, egy órán belül kell” – mondta.

Az egyre kevesebb kormányszóvivő tájékoztatóról is szó volt a Nemzeti Kibeszélő című beszélgetésen.

„Ami a Kormányinfókat illeti, azt tudom mondani, hogy az csak az egyik része, hogy hónapok óta nem volt Kormányinfó. De ha valaki megnézi azokat a Kormányinfókat, amiket mi tartottunk, én vagy Lázár János, ott az ellenzék legalább felerészben-kétharmadrészben jelen volt és kritikus kérdéseket tehetett fel. Ami most volt, azon ha a megmaradt néhány jobboldali, konzervatív orgánum egy-egy kérdést kaphatott, már az is csoda volt.”

Gulyás Gergely szerint ahhoz, hogy a fiatalok körében újra sikeres legyen a jobboldal, szükség van arra, hogy a huszonéveseket is meg tudja szólítani.

„Senki nem a múltat akarja folytatni. Ha Magyarországon egyszer újra lesz polgári-konzervatív kormányzás, és biztos vagyok benne, hogy lesz, akkor nem ugyanazok fogják csinálni, mint az előzőt. Új emberekre, mondanivalóra van szükség, olyanokra, akiknek természetes, hogyan kommunikál a 30 éves korosztály, hogyan fogalmaznak ma meg üzenetet a fiatalok, és azt képes ötvözni azzal a tartalmi mondanivalóval és értékalappal, amin egyébként a jobboldali-konzervatív politikának állnia kell.”

A beszélgetésen felvetődött az a kérdés, hogy a jelenlegi konstellációban egyáltalán van-e értelme bent lenni a parlamentben. Erre Gulyás Gerely azt válaszolta, hogy a többség véleménye jelenleg az, hogy ez a nyilvánossághoz való eljutásban ma egy olyan lehetőség, amelyet nem szabad kihagyni, de azt is hozzátette, hogy ezt hétről hétre értékelni és mérlegelni kell.

A cikk Kocsis Éva összeállítása alapján készült.