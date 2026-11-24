A héten megérkezik Magyarországra a szezon első jelentősebb havazása, miután vasárnap a Mátrában már szállingózott a hó. A HungaroMet szerint szerdán délnyugat felől csapadékzóna éri el az országot, északon havazás, délebbre havas eső, ónos eső és eső várható. Csütörtökön újabb hullám jön, amikor az északi fagyos légtömegek egy mediterrán ciklonnal találkoznak a Kárpát-medence felett. A szakemberek szerint még nem tudni, hogy rövid hideg epizódról vagy a tartós tél kezdetéről van szó, a december azonban valószínűleg az átlagosnál hidegebben indul. A téma a Google-ben is a legnépszerűbbek közé került, a legnagyobb érdeklődés az adatok szerint Zala, Vas és Veszprém megyében mutatkozik a havazás irán.