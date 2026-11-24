A Miniszterelnökség július 14-ei feljelentése alapján az NNI Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya
büntetőeljárást folytat hűtlen kezelés gyanúja miatt több mint másfél milliárd forint állami támogatás ügyében,
amelyet hét civil szervezet számára folyósított a Miniszterelnöki Kabinetiroda 2021-2026 között – írta a hatóság.
A Miniszterelnökség korábbi közleménye szerint a szóban forgó szervezetek:
- FICSAK 11 Alapítvány,
- Mindennapok Női Szemmel Egyesület,
- Zöld Követ Egyesület,
- Patrióták Magyarországért Egyesület,
- Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete,
- Gazdagréti Összefogás Egyesület,
- Összefogás XI. Sportegyesület.
A közlés szerint a rendőrök lefoglalásokat végeztek alapítványi és egyesületi székhelyeken, valamint azok képviselőinek lakásain. A nyomozati cselekmények célja, hogy feltárják az állami támogatás felhasználási útját – közölte a Nemzeti Nyomozó Iroda.