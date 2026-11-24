Magyar Péter útban Kárpátaljára töltött fel videót a Facebook-oldalára, amelyben elmondta: a magyar-ukrán kapcsolatok rendezésének előfeltétele volt, hogy Ukrajna vállalja a kárpátaljai magyarság alapvető emberi jogainak visszaadását.

Örülök annak, hogy a magyar kisebbség képviselőinek részvételével a magyar kormány és az ukrán kormány meg tudott állapodni rendkívül gyorsan abban a tíz pontban, amely visszaadja a magyar kisebbség alapvető nyelvhasználati jogait és oktatási jogait – fogalmazott.

Hozzátette, azt fogja kérni Volodimir Zelenszkijtől, hozzák előre vállalásaik határidejét, hogy minél gyorsabban teljesüljenek azok. A miniszterelnök közölte, útjára Orbán Anita külügyminiszter is elkíséri; Kárpátalján találkoznak a magyar közösség vezetőivel és „magyar testvéreinkkel”.

Több településre és magyar vonatkozású intézménybe látogatnak el, több fontos tárgyalást folytatnak, majd hazafelé magyar családokat keresnek fel – közölte a kormányfő, emlékeztetve: 2015 óta nem járt Kárpátalján magyar miniszterelnök.

A politikus kifejtette, azt kéri Volodimir Zelenszkijtől, hogy már idén, de legkésőbb jövő év elején engedélyezze Ukrajna a magyar anyanyelv használatát például a kórházi ellátások során, a szociális otthonokban, az idősek otthonában és a sporteseményeken.

Azt is kérni fogja, hogy Ukrajna engedélyezze a magyar nemzeti szimbólumok használatát, például a nemzeti ünnepeken.

Magyar Péter egyszerű kérésnek nevezte, hogy ne csak külföldiek kérhessenek magyar nyelven idegenvezetést Kárpátalján, például a munkácsi várnál, hanem a Kárpátalján élő magyarok is.

„Remélem, hogy eredményesek lesznek ezek a tárgyalások, szerintem történelmi nap ez, és jó lehetőség arra, hogy új alapokra helyezzük az ukrán-magyar kapcsolatokat, és mint a többi szomszédunkkal, visszaépüljön a bizalom” – fogalmazott a miniszterelnök.

A politikus úgy folytatta, hogy elviszi a magyar nép szolidaritását és üzenetét mind a kárpátaljai magyaroknak, mind Ukrajna népének, „Ukrajna mellett állunk az orosz agresszorral szemben”. Közölte azt is, hogy humanitárius segítséget is visznek Ukrajnának és a kárpátaljai magyaroknak.

A miniszterelnök megemlítette, hogy bár többször jelentkezik majd beszámolóval kedden, azok nem élő videók lesznek, mert biztonsági okokból ezt nem teheti meg, és nem is közölheti előre, mely településeken lesznek a találkozók.