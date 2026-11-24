Megtörtént a megegyezés az országos baleseti központban felmondott trauma-intenzív ápolókkal, így elmarad a kollektív kilépés.

Tizenhárom ápoló beadta a felmondását a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ trauma-intenzív osztályán, mert a korábbi egyeztetések után sem tudtak megállapodni a kórház vezetésével a fizetésekről.

Azt kifogásolták, hogy más kórházak intenzív osztályain dolgozó ápolók bruttó fizetése havi 180–260 ezer forinttal is magasabb lehet.

A tárgyalásokba bevonták az egészségügyi tárca államtitkárát és az országos kórházfőigazgatót is, így jött létre a megegyezés kedden.

Az intenzíves ápolók bérét az ágazati emeléstől függetlenül is növelik, a megállapodás részletei nem közölték.

A kórház közleménye arról tájékoztat, hogy az ápolók bérét sikerült felzárkóztatni és örülnek, hogy folytatódik a közös munka.