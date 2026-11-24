Az amszterdami székhelyű járműipari konszern – amelyhez tartozik többek között az Alfa Romeo, a Chrysler, a Citroën, a Fiat, a Jeep, a Maserati, az Opel és a Peugeot – hétfőn jelentette be, hogy kivonja csapatait a motorsportból, hogy újra a nyereségesség helyreállítását célzó stratégiai tervére összpontosíthasson.

Ez azt jelenti például, hogy a Peugeot és a Citroën nem indul a gyorsasági hosszútávú – 8, 16, 24 órás versenyeket felölelő – sorozatban, például a Le Mans-i 24 órás futamokon vagy ralis, illetve terepralis világbajnokságon, míg az Opel lezárja Formula E-programját.