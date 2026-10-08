Ítéletet mondtak az I. kerületiek az Airbnbről

Böröcz László tájékoztatása szerint a résztvevők 58,6 százaléka a teljes tiltást támogatta, a többi megkérdezett szerint nincs szükség teljes tiltásra.

A kerületiek véleményét és a hatástanulmányt figyelembe véve kezdik meg a szabályozási koncepció előkészítését – írta.

A polgármester kiemelte: a céljuk az, hogy „Budavár hosszú távon is élhető, nyugodt otthona maradjon az itt élőknek, a helyi szabályozás pedig átlátható és betartható legyen”.

A budavar.hu oldalon közzétett részletes tájékoztatás szerint a 21 ezer 450 szavazásra jogosult állandó I. kerületi lakos közül

4503 ember vett részt az online szavazáson, ami 21 százalékos részvételt jelent.

A szavazáson 2637-en (58,6 százalék) a rövid távú lakáskiadás teljes tiltását támogatta,

1866-an (41,4 százalék) nem támogatja a teljes tiltást,

közülük 814-en (18 százalék) szerint elég helyi feltételekhez kötni a rövid távú lakáskiadást,

1052 lakos (23,4 százalék) pedig korlátozás nélkül engedné a rövid távú lakáskiadást.

Emlékeztettek, a Budavári Önkormányzat azért kérte ki a kerületiek véleményét, mert a jelenlegi törvényi keretek alapján ez év végén lejár az új szálláshelyek nyilvántartásba vételére vonatkozó moratórium.

Az önkormányzat ezért még ezt megelőzően szeretné kialakítani álláspontját a lehetséges helyi szabályozásról. A moratórium végével ugyanis akár ugrásszerűen megnőhet az új rövid távú lakáskiadási bejelentések száma. A rövid távú lakáskiadás nemcsak az ingatlantulajdonosokat és a turizmust érinti, hanem az itt élők mindennapjait és a társasházak nyugalmát is. Különösen fontos kérdés ez a Budai Várban és környékén, amely egyszerre az itt élők otthona és kiemelt turisztikai célpont - mutattak rá.

A kerület közölte: a hatástanulmány előzetes eredményeire épülő szabályozási koncepciót az önkormányzat a rendelettervezet elkészítése előtt társadalmi egyeztetésre bocsátja: a koncepció a honlapon lesz véleményezhető.

A terveink szerint a rendelettervezet novemberben kerülhet a bizottságok, majd a képviselő-testület elé.

A XIII. kerületben folyik hasonló eljárás.

Ott október 2-án zárult a rendelettervezet hivatalos lakossági véleményezése, eredményt egyelőre nem közöltek. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a XIII. kerületben 1100-1200 lakás működik rövid távú magánszálláshelyként, amely arányában és számát tekintve sem jelentős a kerületi lakásállományhoz viszonyítva. Az önkormányzat - mint honlapjukon írták - szeretné ugyanakkor elkerülni, hogy más belvárosi kerületek korlátozása miatt kerületükben az eddiginél jelentősen magasabb számú rövid távra kiadott lakás jelenjen meg.

A VIII. kerületben várható, hogy a hónapban döntenek a rövid távú szálláshelyekre vonatkozó szabályozásról. Józsefváros képviselő-testülete június végén fogadta el a rövid távú szálláshelyek szabályozási koncepcióját.