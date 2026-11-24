A közlemény szerint az okostelefonok és az egyéb internet-hozzáféréssel rendelkező eszközök használata kötelező jelleggel, a 10. évfolyam végéig lesz tilos, és a tanítást követő foglalkozások idejére is ki fog terjedni. A kormány tervei szerint az iskoláknak emellett olyan szűrőket is alkalmazniuk kell majd a saját internethálózatukon, amelyek blokkolni tudják a diákok tanulmányaihoz nem kapcsolódó weboldalakhoz való hozzáférést. A tiltó intézkedés végrehajtásának konkrét módjáról saját hatáskörben kell majd dönteniük az oktatási intézményeknek.

Magnus Heunicke oktatási miniszter a tiltást azzal indokolta, hogy az iskolába járó gyerekek figyelmét folyamatosan elvonja az okos eszközökön megjeleníthető közösségi média, valamint az online vásárlás és a játékok.

A dán iskolák egy jelentős részében már jelenleg is tilos az okostelefonok használata, miután a dán parlament már tavaly előírta az általános iskoláknak hogy saját hatáskörben dolgozzák ki, majd a 3. évfolyam végéig léptessék életbe az okos eszközök használatára vonatkozó korlátozást a tanórák, majd a tanítást követő foglalkozások idejére egyaránt.

A kormány tájékoztatása szerint a több parlamenti párt egyetértésével létrejött megállapodáson alapuló törvényjavaslatot még a jelenlegi parlamenti ülésszak alatt benyújtják a parlamentnek.

A 15 éves diákok írás- és olvasási, valamint matematikai készségeit háromévenként felmérő PISA-felmérések rendszerét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) vezette be 2000-ben.