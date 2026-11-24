Szerintem a szájzártörvény elnevezés pontos és találó – fogalmazott Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az InfoRádióban, hozzátéve: „két dolgot látok azzal kapcsolatban, ahogy a Tisza és a kormány az Országgyűléshez viszonyul. Egyrészt nincs stratégia a parlament működtetésére. Talán emlékeznek rá, hogy heti ülésezéssel kezdtünk, aztán átváltottunk három heti ülésezésre. Most gyakorlatilag megint heti ülésezésnél tartunk, mert a kormányzat nem tudja megfelelően kiszámítani, hogy mikor milyen jogalkotással kíván a parlament elé lépni, tehát teljesen ötletszerűen alakul a parlament napirendje. A másik pedig, hogy

a parlament belső működése egyértelműen eltolódott Magyar Péter miniszterelnök színházi igényeinek a kielégítése felé. Gyakorlatilag egy rendkívül drága színházi kellékként használja az Országgyűlést,

ahol eddig talán lehettek mellékszereplők, de most már a kormányzat csak statisztákat tűr meg, ezért is neveztem én ezt a javaslatot szájzártörvénynek” – mondta.

Bóka János úgy fogalmazott: a parlamentnek többféle politikai funkciója van.

„Az egyik, hogy a közérdekű, közérdeklődésre számot tartó kérdésekben vitát folytatunk. Emellett van a jogalkotási, illetve a kormányzat ellenőrzésének funkciója. De

ez a szabályozási csomag egyértelműen korlátozza a politikai viták lefolytatásának lehetőségét az ellenzék kárára.

A napirend előtti felszólalások száma csökken, kivéve a miniszterelnök napirend előtti felszólalásait, aki most már tartalmi korlátozás nélkül bármit megtehet. A személyes érintettségre adható reakciókat, amiket szintén a miniszterelnök gyakori személyeskedései provokálnak ki, azokat is visszaszorítják. Szerintem ez egyértelműen a politikai vita korlátja. Zárójelben jegyzem meg, az európai parlamenti képviselők hozzászólási lehetőségét is kizárják” – mondta.

A személyes érintettségre hivatkozó felszólalások kapcsán az elmúlt időszakban komoly parlamenti viták voltak, elhangzott a Tisza részéről az is, hogy a képviselők visszaélnek a személyes érintettségre hivatkozó felszólalások lehetőségével. Arra a felvétésre, hogy hol húzódik a határ a jogos védekezés és a parlamenti vita akadályozása között, Bóka János azt mondta: „úgy gondolom, ha egy parlamenti képviselőt név szerint megemlítenek, és hozzá kapcsolnak olyan kijelentést, ami politikai értékítéletet is hordoz, de alapvetően az ő személyes integritását támadja, vagy emberi méltóságában alázza meg, akkor egy képviselőnek lehetőséget kell adni arra, hogy érdemben reagáljon. Az eddigi házelnöki gyakorlat is egyre inkább abba az irányba tolódik, hogy az ellenzéki képviselők ezekre nem, vagy érdemben nem reagálhatnak. Szerintem

ez a politikai vitát rendkívül egyoldalúvá teszi. És az elkövető az esetek jelentős részében maga a miniszterelnök,

aki napirend előtt korlátlan időkeretben szólhat hozzá, és utána korlátlan időkeretben adhat viszontválaszt, ezért ez a politikai fegyverek egyenlőségét súlyosan sértő intézkedés lenne” – vélekedett a fideszes politikus.

A kilátásba helyezett módosításokat a Fidesz szájzártörvénynek nevezi. A 2019-ben éppen a Fidesz által elfogadott szigorításokat az akkori ellenzék ugyanezzel a szóhasználattal illette. A kérdésre, hogy miben különbözik az akkori a mostani történésektől Bóka János azt mondta: „én úgy értékelem, hogy a jelenlegi szabályozás lényegesen súlyosabb, szigorúbb. Talán emlékeznek rá, milyen jelenetek játszódtak le a parlamenti ülésteremben az előző ciklusok alatt, amikor Orbán Viktor miniszterelnököt néhány centiméterről vették telefonnal. Ez a jelenlegi szabályok szerint már nem lehetséges.

Orbán Viktor miniszterelnök csak a parlamenti ülésszak első ülésén beszélt napirend előtt hosszabban a kormányzati politikai célkitűzések ismertetése érdekében. Tehát nem dominálta a parlamenti napirendet,

és nem használta fel a parlamenti idő egy jelentős részét. Tehát azt gondolom, hogy nem összehasonlítható a két helyzet. Akik pedig akkor tiltakoztak, azoknak a tiltakozását most nem hallom a lényegesen szigorúbb szájzártörvényi rendelkezések miatt” – tette hozzá Bóka János.

A Fidesz frakcióvezetője szerint ha a kormánypárti többség elfogadja ezt a módosítást, akkor arra határozott és arányos választ kell adni. „Nem tehetünk úgy, mintha rendben mennének a dolgok,

ha a Tisza-többség az Országgyűlést egy egypárti tanácskozássá vagy konferenciává akarja átalakítani, ahhoz mi nyilván nem asszisztálhatunk.

De én óvatos vagyok, bennünket a választók azért küldtek a parlamentbe, hogy az értékeiket és az érdekeiket képviseljük, legyünk ellensúlya, alternatívája a jelenlegi többségnek. Ez szerintem parlamenti részvétel nélkül nehezen megvalósítható, ezért én óvatosságot javaslok minden bojkottkezdeményezéssel kapcsolatban” – mondta Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kocsonya Zoltán készítette.