A pennsylvaniai születésű, Floridában élő Colleen Burns 2016 júliusában utazott Arizonába, hogy barátaival felfedezze a Grand Canyon déli részén húzódó South Kaibab túraútvonalat – írja az Express beszámolója nyomán az Index.

A 35 éves nő a tragédia előtti napon egy olyan fotót tett közzé Instagram-oldalán, amelyen a kanyon peremén ülve gyönyörködik a kilátásban. A képhez mindössze ennyit írt: „Micsoda látvány”.

Másnap a társaság korán reggel az Ooh Aah Point nevű kilátóponthoz kapaszkodott fel, ahol fényképeket készítettek. Ezután félreálltak, hogy elengedjenek egy másik túrázót a keskeny ösvényen. Burns azonban megbotlott, hátrazuhant a szakadékba, és mintegy 120 métert zuhant.

A nő édesanyjának elmondása szerint már lánya előző napi posztjától is rossz érzései támadtak, mivel erősen tériszonyos. Annyira felkavarta a kép, hogy inkább kikapcsolta a számítógépet. Másnap érkezett a lánya halálhíre.

Az utazás előtt az anya a biztonságról is hosszan beszélgetett Colleennel. A nő utolsó mondatai között ez is elhangzott: „Anya, elégedett vagyok az életemmel. Utazni akarok, és látni szeretném a világot.”

A család tragikus balesetnek tekinti a történteket. Colleen édesapja, Jim Burns arra figyelmeztetett, hogy a látogatóknak különösen óvatosnak kell lenniük a szűk ösvényeken. A férfi szerint a zsúfoltság és az egymás mellett elhaladó túrázók is veszélyes helyzeteket teremthetnek.

A nemzeti parkban évente átlagosan 12-17 ember veszti életét, közülük 2-3 áldozat halálát okozza a peremről vagy a túraútvonalakról történő lezuhanás.