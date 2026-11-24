A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központjába november 24-én délelőtt érkezett bejelentés, miszerint Győr külterületén lövéseket hallottak.

A rendőrök a helyszínen egy nő holttestét találták meg. A helyszíni intézkedések és az elkövető felkutatása jelenleg is folyamatban van. A nyomozó hatóság büntetőeljárás keretén belül, szakértők bevonásával vizsgálja az eset körülményeit.

A rendelkezésre álló adatok alapján, a fényképfelvételen szereplő 53 éves férfi gyanúsítható a kedd reggel történt emberölés elkövetésével – írja a police.hu.

A gyanúsított lőfegyverrel rendelkezhet, ezért a rendőrség kéri, hogy aki felismeri a fényképfelvételen látható személyt, ne közelítse meg, hanem tárcsázza a 112-es segélyhívó számot és tegyen bejelentést.