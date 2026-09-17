ÉLŐ: Celtic–Ferencváros az Európa-ligában

A két összeállítás. Celtic: Sinisalo – Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur – Forrest, Sörensen, Hasszan – C. Durán.

FTC: Varga Á. – Nagy O., Raemaekers, M. Gómez, Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani, Zachariassen, Yusuf – Bagi.

A két meglepetés a Ferencváros összeállításában a két Ádám, Varga és Bagi bekerülése a kezdő tizenegybe. A kispadra ültek: Dibusz (kapus), Lakatos, Zohoré, Madarász, Levi, Osváth, Bero, Naby Keita, O'Dowda, Kovacevic, Lisztes, Birmancsevics.

Az első öt percben szinte csak a Ferencváros térfelén folyt a játék, a skótok a harmadik percben már a harmadik szögletnél tartottak. Ám helyzet nem alakult ki.

Utána rövid időre ki tudott támadni Borbély Balázs legénysége.

A 7. percben a kolumbiai Duran a magyar csapat kapuja mellé pörgetett.

Ismét a Celtic támadott, majd a 17. percben Yusuf beadása után a csapatkapitányi karszalagot viselő Zachariassen a kapu fölé fejelt.

A 21-es nyerőszám? Jaj, nagyon sok van még hátra. Mindenesetre, ahogy Trabzonban megint vezetést szerzett a Fradi: Yusuf a tizenhatos széléről, a jobb oldalról lőtt, a labda Scales lábáról került a jobb alsó sarokba, 0–1.

Újabb helyzet, Arzani a rövid sarok felé lőtt, Sinisalo védett.

McGregor jó lövőhelyzetbe került, de szerencsére Arzani tudott blokkolni.