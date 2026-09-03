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Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivõ a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. szeptember 3-án.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány - napinfó

Infostart / InfoRádió

A kormányzati tájékoztatón az is kiderült: átalakítják a dohány- és kaszinókoncessziókat és felülvizsgálják a teljes hulladékgazdálkodási rendszert.

Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány. A miniszterelnök közölte: a tűzifa árát az állami erdőgazdaságoknál az idei január 1-jei szinten rögzítik, hogy érvényesüljön az áfacsökkentés hatása. A gyermekvédelemre azonnali pluszforrást csoportosítottak át, jövő héten pedig további 10 milliárd forintról dönthetnek. A megváltozott munkaképességűek ellátását jövő januártól 10 százalékkal emelik. A nevelést és oktatást segítő dolgozók két részletben számíthatnak béremelésre.

Átalakítja a kormány a dohány- és kaszinókoncessziókat, és kezdeményezi a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a koncessziós szerződésekkel kapcsolatos hatáskörének megszüntetését. A dohány- és kaszinókoncessziók ügyében a végleges döntés már a jövő héten megszülethet. Utóbbiakat akár fel is bonthatják.

Felülvizsgálja a teljes hulladékgazdálkodási rendszert a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a MOHU nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait.

Új, országos hatáskörű, önálló környezetvédelmi főhatóság jön létre, szigorítják a környezetvédelmi bírságokat, és fásítási program indul. A kormány azt ígéri, az új hatóság nagyon keményen fellép majd a környezetszennyezések és szabálysértések ellen.

Feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bank vezetése 5 ingatlan értékvesztése miatt hűtlen és hanyag kezelés, csalás, valamint hivatali visszaélés gyanújával. A feljelentés alapját az MNB-Ingatlan Kft. működésének átvilágítása és az ingatlanok értékbecslései adják.

Az augusztus 31-én megszűnt közérdekű vagyonkezelő alapítványok Mol-részvényeinek egy része visszakerült az államhoz, amely így 15,24 százalékos szavazati jogot szerzett az olajtársaságban. A változás az alapítványok megszüntetésével és a vagyon rendezésével függ össze, nem új tőzsdei vásárlással.

Felülvizsgálja a 4iG minősítését a Scope Ratings, esetleges lemínősítés céljából - jelentette be a hitelminősítő a honlapján. A közlemény szerint az intézkedés oka, hogy a magyar kormány nemrégiben bejelentette a 4iG Csoporttal fennálló kapcsolatának felülvizsgálatát.

Az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják a 2027-re tervezett, 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrás csaknem felét – közölte az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara siófoki tanácskozásának résztvevőivel. Svéd Tamás üzenetét Pap-Szekeres Anita, országos főápoló ismertette.

Újra kötelező lesz a kamarai tagság az orvosoknak - erről tegnapi ülésén döntött a kormány. A szükséges törvénymódosításról társadalmi vita indul.

Közzétette az Országos Mentőszolgálat az augusztusra vonatkozó kiérkezési időket, eszerint a legsúlyosabb esetekhez 90 százalékban országosan 27,06 percen belül érkezett meg a mentőegység. Célként azt jelölték meg, hogy a legsúlyosabb esetek 90 százalékához 15 percen belül odaérjenek a mentők.

Családi Csődvédelmi Szolgálat indul ősszel, az eladósodott családok támogatására. Ennek célja, hogy a pénzzavarba került, például hitelét vagy közüzemi számláit fizetni nem tudó családokat segítsék alapvetően praktikus és jogi tanácsadással.

Októbertől visszakerülnek a gyermekvédelem keretei közé a javítóintézetek, a kormány pedig 3 milliárd forintot biztosít a következő három évben ezek átfogó fejlesztésére. Megerősítik az intézmények személyi állományát is.

Pályázatot írt ki civil szervezetek működésének támogatására a Nemzeti Együttműködési Alap, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium forrásából. A kormány honlapján közzétett felhívás szerint a keret csaknem 860 millió forintos.

Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. a házbizottság ülésén minden frakció támogatta a javaslatot.

A miniszterelnök szerint a paksi fenékküszöb a tervezett módon ellátja a funkcióját, és emeli a vízszintet. Korábban az Átlátszó írt arról, kérdéses a fenékküszöb eredeti tervek szerinti, teljes kiépítése. Az építményt ugyanis kikezdte a felgyorsult sodrás és a meder kimosódása, már 8-13 métert mélyülhetett ott a Duna medre.

Palánki Ferenc lett a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye új érseke. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspökét azután nevezte ki XIV. Leó pápa a tisztségre, az eddigi érsek, Bábel Balázs lemondott, mert elére a nyugdíjkorhatárt.

Magyarországon továbbra is kaphat menedékjogot hadköteles korú ukrán állampolgár – jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, Magyarország nem szavazta meg azt az uniós döntést, amely szerint hadköteles korúaknak nem adható menekültstátusz.

Az Európai Bíróságnak és Magyarországnak közösen kell megvizsgálnia, hogy milyen lépések tehetők a napi egymillió eurós migrációs bírság ügyében - közölte kérdésre válaszolva az Európai Bizottság szóvivője. Hozzátette, a testület kapcsolatban áll a magyar hatóságokkal az ügyben.

Az Európai Unió következő, 2028 és 2034 közötti költségvetésének az európai védelem és biztonság erősítését, valamint a versenyképesség javítását kell szolgálnia – jelentette ki az Európai Tanács elnöke Bukarestben. António Costa szerint a geopolitikai helyzet jelentősen megváltozott a jelenlegi költségvetés elfogadása óta.

Az orosz elnök szerint elsősorban Oroszországnak és Ukrajnának kell megegyeznie a háború lezárásáról. Vlagyimir Putyin a Keleti Gazdasági Fórumon azt mondta, a többi ország támogatást nyújthat, de a konfliktust a két érintett félnek kell rendeznie.

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Kezdőlap    Belföld    Befagyasztja a lakossági tűzifa árát, emeli a megváltozott munkaképességűek ellátását és újabb forrásokat biztosít a gyermekvédelemre a kormány - napinfó

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Megszűnhetnek a trafikkoncessziók, kötelező orvoskamarai tagság, béremelés a szociális szférában, „három csapás” az akkugyáraknak

Két hét múlva várhatóan eltörlik a koncessziók jelenlegi rendszerét. Három elv mentén alakítják át a hulladékgazdálkodást, miután a kormány 90 milliárd forintnyi büntetést kell, hogy fizessen az EU-nak a Mohu mulasztásai után – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón.
 

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Amerika sem akart kimaradni a jóból

Amerika sem akart kimaradni a jóból

Jellemzően emelkedtek az ázsiai részvénypiacok csütörtökön, miután a globális kötvényhozamok csökkenése és az olajárak stabilizálódása javította a befektetői hangulatot. Európában is többnyire emlekedést láthatunk és Amerikában is emelkednek a tőzsdék, miután esni kezdtek a kötvényhozamok, azt követően, hogy a piacok ismét elkezdték kiárazni a szeptemberi kamatemelés esélyét. Eközben viszont a piaci szereplők  már a pénteken érkező amerikai munkaerőpiaci jelentésre is figyelnek, amely további fontos jelzést adhat a Fed várható kamatpályájáról.

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