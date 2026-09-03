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Nyitókép: pexels.com

Mentőszolgálat: romlottak a kiérkezési idők

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A legsürgősebb esetek 90 százalékához átlagosan 27 perc alatt értek ki a mentők augusztusban. Az előző hónaphoz képest országosan és Budapesten is romlottak a kiérkezési idők. Budapesten az átlagos szám jobb az országos adatnál.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közzétette a stat.mentok.hu oldalon az augusztusi kiérkezési időket és esetszámokat.

Az augusztusi esetszám országosan 95 484 eset, ebből Budapesten 16 884 volt. Júliushoz képest országosan 554-gyel, 0,6 százalékkal nőtt, Budapesten 204-gyel, 1,2 százalékkal csökkent az esetek száma.

Az esetszám 2025 augusztusához viszonyítva országosan 7,8, Budapesten 6,3 százalékkal volt magasabb.

A közzétett, 2025 januárjától elérhető országos adatsorban az augusztusi érték a legmagasabb. Országosan 11 832 eset kapott P1-es, vagyis a legsürgősebb besorolást, ebből 2272 Budapesten. Ez országosan 291-gyel, Budapesten 136-tal kevesebb, mint júliusban.

A legsürgősebb, P1 prioritású esetek 90 százalékában a segélyhívás megindításától számítva országosan 27,1, Budapesten pedig 24,8 perc telt el a mentő kiérkezéséig.

Ez országosan az előző hónaphoz képest 38 másodperces növekedés. Budapesten a 75. percentilis 31 másodperccel, 19,97 percre, a 90. percentilis pedig 2 másodperccel, 24,76 percre emelkedett.

A P1-es kiérkezési idő 90. percentilise Budapesten augusztusban 2,30 perccel volt alacsonyabb az országos értéknél. A P1-es kiérkezési idő 90. percentilise az Észak-alföldi régióban volt a legalacsonyabb (24,29 perc), az Észak-magyarországi régióban pedig a legmagasabb, 30,33 perc.

A cél az, hogy a mentőegység a P1-es esetek 90 százalékához 15 percen belül megérkezzen. Az országos 27,06 és a budapesti 24,76 perces augusztusi érték egyaránt azt mutatja, hogy ezen a területen továbbra is jelentős javulásra van szükség – mutat rá csütörtöki közleményében az OMSZ.

„A hiteles tájékoztatás számunkra azt jelenti, hogy a kiérkezési adatokat minden hónapban azonos módszertan szerint és azonos részletességgel tesszük közzé, függetlenül attól, hogy az egyes mutatók javulást vagy romlást jeleznek” – közölte Constantinovits Miklós, az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója.

A múlt héten indult el a honlap, ahol követhetők a mentők kiérkezésével kapcsolatos statisztikák. Az OMSZ folyamatos frissítést és a közzétett adatok körének bővítését ígéri, ugyanakkor felhívta a figyelmet: a kiérkezési idő önmagában nem írja le a mentőrendszer működését, a legsúlyosabb esetek elsőbbséget élveznek, a kevésbé sürgős állapotoknál pedig a hosszabb kiérkezési idő is elfogadható lehet szakmailag.

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Kezdőlap    Belföld    Mentőszolgálat: romlottak a kiérkezési idők

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