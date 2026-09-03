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Az Európai Tanács elnökét, António Costát látta vendégül Magyar Péter miniszterelnök 2026. szeptember 2-án Budapesten.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Diplomáciai nagyüzem Magyar Péter miniszterelnöknél, a magyar vétóról is szó volt

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„Ma este az Európai Tanács elnökét, António Costát láttam vendégül” – írta Magyar Péter miniszterelnök szerda esti Facebook-posztjában.

„A találkozón világossá tettem, hogy az Unió új hétéves költségvetését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének.

Elmondtam továbbá, hogy mielőbbi megoldást várunk el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében.

Hangsúlyoztam elnök úrnak, hogy különösen a nyáron Ceuta-ban történtek fényében, Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartoztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat. Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait. És elvárjuk, hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék.

Megismételtem, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást” – írta a magyar kormányfő.

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Kezdőlap    Belföld    Diplomáciai nagyüzem Magyar Péter miniszterelnöknél, a magyar vétóról is szó volt

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