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Svéd Tamás, az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kérdésre válasazol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Az egészségügyi többletforrás csaknem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják

Infostart / MTI

A 2027-re tervezett 500 milliárd forint egészségügyi többletforrás csaknem felét az egészségügyi szakdolgozók béremelésére fordítják – üzente az Egészségügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara siófoki tudományos tanácskozásán résztvevőknek.

Svéd Tamás – akinek szavait csütörtökön Pap-Szekeres Anita országos főápoló ismertette –, azt írta, hogy nagy erőkkel dolgoznak a megígért szakdolgozói béremelésen, és egy új bérrendszeren.

A jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket

– tette hozzá.

Az államtitkár üzenetében úgy fogalmazott, hogy kiemelten fontos a régóta nehéz körülmények között dolgozó szakdolgozók megbecsülése, megtartása, az utánpótlás és egy kiszámíthatóbb jövőkép megteremtése.

„Egyetlen lépés nem tud minden aránytalanságot megszüntetni, de a cél az, hogy a változás a lehető legszélesebb kört elérje” – írta az államtitkár.

Az államtitkár üzenetében úgy fogalmazott, hogy kiemelten fontos a régóta nehéz körülmények között dolgozó szakdolgozók megbecsülése, megtartása, az utánpótlás és egy kiszámíthatóbb jövőkép megteremtése.

Pap-Szekeres Anita arról is beszélt, hogy több szervezet összefogásával igyekeznek megoldani a kórházakban rekedt gyermekek ügyét. Kitért arra, hogy a 2026. májusban bejelentett Semmelweis-rend célja nemcsak a higiénés hiányok jelzése, hanem a jó gyakorlatok terjesztése is, és szeretnék, hogy a példamutató kórházak, osztályok elismerésben részesüljenek.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese egyebek közt elmondta, a magyar egészségügyben az ápolási igény folyamatosan nő, ezzel azonban nem nő arányosan a dolgozók létszáma. Az eddiginél sokkal koncentráltabb figyelmet kell fordítani a szakdolgozókra, az ápolási területen dolgozókra - mondta.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke beszédében megemlítette, hogy augusztus 26-án a kamara a minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) képviselőivel együtt vett részt a Szakképzési Innovációs Tanács ülésén. A MESZK támogatást kapott ahhoz, hogy az ágazati készségtanácsban részt vegyen, és az ipar-, illetve az agrárkamarához hasonlóan alakítsa a szakképzést.

A MESZK háromnapos, XIII. tudományos tanácskozásának megnyitóján átadtak több szakmai elismerést, a következő napokban öt szekcióban 140 tudományos előadást hallgathatnak meg a résztvevők.

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Kezdőlap    Belföld    Az egészségügyi többletforrás csaknem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják

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