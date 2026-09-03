Az egészségügyi többletforrás csaknem felét a szakdolgozói béremelésre fordítják

Svéd Tamás – akinek szavait csütörtökön Pap-Szekeres Anita országos főápoló ismertette –, azt írta, hogy nagy erőkkel dolgoznak a megígért szakdolgozói béremelésen, és egy új bérrendszeren.

A jelenlegi sávos bérezés helyett egy olyan rendszert dolgoznak ki, amely jobban elismeri az egészségügyben megszerzett tapasztalatot, a végzettséget és képesítéseket

– tette hozzá.

Az államtitkár üzenetében úgy fogalmazott, hogy kiemelten fontos a régóta nehéz körülmények között dolgozó szakdolgozók megbecsülése, megtartása, az utánpótlás és egy kiszámíthatóbb jövőkép megteremtése.

„Egyetlen lépés nem tud minden aránytalanságot megszüntetni, de a cél az, hogy a változás a lehető legszélesebb kört elérje” – írta az államtitkár.

Az államtitkár üzenetében úgy fogalmazott, hogy kiemelten fontos a régóta nehéz körülmények között dolgozó szakdolgozók megbecsülése, megtartása, az utánpótlás és egy kiszámíthatóbb jövőkép megteremtése.

Pap-Szekeres Anita arról is beszélt, hogy több szervezet összefogásával igyekeznek megoldani a kórházakban rekedt gyermekek ügyét. Kitért arra, hogy a 2026. májusban bejelentett Semmelweis-rend célja nemcsak a higiénés hiányok jelzése, hanem a jó gyakorlatok terjesztése is, és szeretnék, hogy a példamutató kórházak, osztályok elismerésben részesüljenek.

Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgató-helyettese egyebek közt elmondta, a magyar egészségügyben az ápolási igény folyamatosan nő, ezzel azonban nem nő arányosan a dolgozók létszáma. Az eddiginél sokkal koncentráltabb figyelmet kell fordítani a szakdolgozókra, az ápolási területen dolgozókra - mondta.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke beszédében megemlítette, hogy augusztus 26-án a kamara a minisztérium az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) képviselőivel együtt vett részt a Szakképzési Innovációs Tanács ülésén. A MESZK támogatást kapott ahhoz, hogy az ágazati készségtanácsban részt vegyen, és az ipar-, illetve az agrárkamarához hasonlóan alakítsa a szakképzést.

A MESZK háromnapos, XIII. tudományos tanácskozásának megnyitóján átadtak több szakmai elismerést, a következő napokban öt szekcióban 140 tudományos előadást hallgathatnak meg a résztvevők.