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Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke sajtótájékoztatót tart az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntõ ülése után a jegybank épületében 2026. július 21-én.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Korábbi szerződések listáit hozta nyilvánosságra a Magyar Nemzeti Bank a Matolcsy-korszakból

Infostart

Nem volt köteles rá, ám nyilvánosságra hozta a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt másfél évben kötött szerződéseinek listáját. Ebből kiderül: Matolcsy Györgyék az utolsó bő két hónapban több mint 60 szerződést kötöttek, míg Varga Mihályék csaknem másfél év alatt több mint 200 szerződést.

Nyilvánosságra hozta a Magyar Nemzeti Bank, hogy a jegybank milyen visszterhes és ingyenes szerződéseket kötött 2025. január 1. óta. A listában szerepel a Matolcsy-éra utolsó néhány hetének-hónapjának költési összegzése, valamint a Varga-éra elmúlt közel másfél éves költése – számol be róla az index.hu.

A korábbi éra egyik legérdekesebb tétele egy 6 millió forint feletti szerződés, amelyet YOGIST ülőjóga-videók elérésére költöttek Matolcsyék. Emellett URH-frekvencia vásárlására csaknem 5 milliót, míg

speciális járművek beszerzésére több mint 273 millió forintot fordítottak. Informatikai tanácsadásra csaknem 300 milliót,

edzőtermek és sporteszközök bérlésére kereken 6 milliót, hivatali gépkocsik tisztítására pedig csaknem 5,5 millió forintot.

A Varga Mihály vezette jegybank sokkal kevesebbet költött az alapműködéshez nem tartozó célokra, és a beszerzések döntő hányada adatvédelmi és kiberbiztonsági célokat szolgált.

De azért munkaruházatra ők is elköltöttek csaknem 13 milliót, bélyegzőkre pedig 3,5 millió forintot, míg autómosásra 1,5 év alatt ötmilliót.

A történet 2026 nyarára nyúlik vissza, amikor is közérdekű adatigényléssel fordult még július elején a Magyar Nemzeti Bankhoz a Transparency International Magyarország. A szervezet arra volt kíváncsi, hogy a jegybank milyen visszterhes és ingyenes szerződéseket kötött 2025. január 1. óta.

Az MNB egyébként rendszeresen közzéteszi, hogy kiknek és milyen célra ad legalább ötmillió forintos támogatást. A szerződésekkel azonban már más a helyzet.

Ezeket az MNB nem teszi közzé, a Transparency International szerint viszont erre ugyanúgy köteles lenne.

A Tranparency azt is kérte, hogy amennyiben az adatok egészének vagy egy részének nem az MNB az adatkezelője, akkor a jegybank nevezze meg, melyik szervnél találhatók az információk. A jegybank a közérdekű adatigénylésre azt válaszolta, hogy nem köteles ilyen adatbázist vezetni. Varga ugyanakkor azt mondta: nincs itt semmi titkolnivaló. Az MNB ezért most összegyűjti a kért információkat.

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Kezdőlap    Belföld    Korábbi szerződések listáit hozta nyilvánosságra a Magyar Nemzeti Bank a Matolcsy-korszakból

varga mihály

mnb

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