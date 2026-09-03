Visszatér a parlament az első Orbán-kormány alatti ülésezési rendre

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Hallerné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett „A” heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A „B” heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik, „C” hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat – tette hozzá.

Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat, úgy, hogy azok időpontja ne ütközzenek a plenáris ülésével.

A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekivel egyezett, miközben ez a munkarend az Országgyűlés Hivatala számára is jobban tervezhető – emelte ki.