Tűzifaárstopot rendelt el a kormány a lakossági vevőknek

Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5 százalékra csökkentésével és a szociális tűzifakeret megduplázásával is segíti.

A kormányfő közölte, szerdán meghallgatták a Szociális és Családügyi Minisztérium átfogó jelentését „a bicskei gyermekotthonban történt szörnyűségekről”, valamint a teljes magyar gyermekvédelemben az utóbbi évtizedben kialakult „áldatlan és embertelen állapotokról”.

A kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére – ismertette.

Magyar Péter úgy fogalmazott: „nem engedhetjük meg, hogy a jövőben a korábbiakhoz hasonló szörnyűségek történjenek az állam gondozására bízott nehéz sorsú gyermekekkel”.

Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-jével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását.

A miniszterelnök emlékeztetett arra, a beérkező rengeteg panasz miatt és amiatt, mert a MOHU nem tartja be a koncessziós szerződésben tett vállalásait, a kormány a hulladékgazdálkodási rendszer teljes felülvizsgálatáról is határozott.

A kabinet döntést hozott a kaszinókoncessziók ügyében és a dohánykoncesszió teljes átalakítása is elindul.

A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot – sorolta a szerdai döntéseket.

Magyar Péter beszámolt arról, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hansúlyozta, semmi sem igaz a sajtóban elterjedt „pánikkeltésből”, a Duna medrének mélyülése a felgyorsuló áramlás miatt egy ilyen beavatkozás esetén ugyanis teljesen természetes és előre látható folyamat. A helyszínen dolgozó szakemberek kezelik a helyzetet és az érintett szakaszon szükség esetén pótolják a kőmennyiséget - rögzítette, hozzátéve, a paksi atomerőmű teljes kapacitással, biztonságosan működik.

Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a nap folyamán Baka András köztársasági elnök meghívására a Sándor-palotába látogat, ahol a Tisza-kormány által képviselt külpolitikai irányról és az első 100 nap alatt elért eredményekről tájékoztatja az államfőt.

A miniszterelnök fontosnak nevezte, hogy a köztársasági elnök fogja Magyarországot képviselni az ENSZ rövidesen kezdődő New York-i közgyűlésén.

Elmondta, Baka Andrásnak be fog számolni arról, hogy Magyarország óriási munkát végezve néhány hónap alatt elfogadta az összes jogszabályt és teljesített minden feltételt, amely a 6000 milliárd forintos uniós forrás hazahozatalához szükséges.

Úgy folytatta, ősszel az a feladatuk, hogy fogadják az Európai Uniótól érkező ezermilliárdokat.

A szükséges pénzt a kormánynak augusztusban több területen meg kellett előlegeznie, emiatt az augusztusi költségvetési hiány várhatóan kiugróan magas lesz – mondta, hozzátéve, amint az uniós pénzek megérkeznek az államkincstárhoz, visszaáll a tervezett csökkenő pályára a hiány.

Magyar Péter elmondta délután 3 órakor tájékoztatót tartanak a kormány szerdai döntéseiről.

Kitért arra, hogy este részt vesz a Zeneakadémián a 16 év után hazatérő világhírű zongoraművész, Schiff András koncertjén. A koncert honoráriumát a művész a Zeneakadémia ifjú tehetségeinek ajánlja fel - mondta.