Kötelező orvoskamarai tagság jön, az állam felszámolhatja a kaszinó- és trafikrendszert – kormányzati bejelentések percről percre

2026.09.03. 15:54 Új környezetvédelmi főhatóság Magyar Péter: új, országos hatáskörű környezetvédelmi főhatóság áll fel január 1-jével, új rendszerben szedik majd a környezetvédelmi bírságot. Nagyobb szigor vár a környezetkárosítókra. Eddig a hatáskörök szét voltak szórva, nem az volt a célja az előző kormánynak, hogy megoldja ezt a feladatot. Kiemelt feladat lesz az akkumulátorszeméttel kapcsolatos munka, véget vetünk annak a gyakorlatnak, hogy a gazdasági és politikai érdekek felülírták az egészségügyi és környezetvédelmi érdekeket. A szabályok mindenkire egyformán fognak vonatkozni. Erősebb eszközök lesznek a főhatóság kezébe, hogy a nagyipari szereplő is komoly szankciókkal nézhessen szembe.

2026.09.03. 15:53 Hadkötelesek Ukrajnából: megkapják a menedékes státuszt továbbra is Magyar Péter: a kormány arról döntött, hogy fenntartja a jogot, hogy megadja a menekülő hadköteles ukránok számára a menedékes státuszt. Egyre nagyobb számban érkeznek ilyenek, jórészt kárpátaljai édesapák.

2026.09.03. 15:49 Plusz forrás gyermekvédelemre, béremelés Magyar Péter: a gyermekvédelem rendszerének egésze 10 milliárd forint plusz forrást kap. A szociáls tárca hamarosan beszámol az ezzel kapcsolatos feladatvégzésről. Nem felejtjük el a béremelést sem, a noksosoknál (nevelést-oktatást segítők) sem. Két béremelés jön, október közepén és 2027. január 1-jén.

2026.09.03. 15:42 Javítóintézmények a gyermekvédelem részeként Magyar Péter: a szakminisztérium terjedelmes diagnózist állított fel, ennek a gazdája Gyurkó Szilvia államtitkár. Rengeteg dokumentumot hozunk nyilvánosságra anonim módon, statisztikai adatok lesznek benne, illetve az, hogy ki miről tudott a politikai felső vezetők közül. 1 milliárd forint kezdő összeggel kártalanítási alap is létrejön, a gyermekvédelem költségvetése pedig felülről lesz nyitott. Áldozatokat retraumatizálni nem szabad. A bicskei és Szőlő utcai szörnyűségeket szintén anonim módon nyilvánosságra hozzuk. Decemberben bezárták a Szőlő utcai intézményt, az előző kormány azonnal el is adta az ingatlant. A pénzt, amit kaptak, azonnal fel is élték, kivonták a gyermekvédelemből. Október 1-től visszakerül a javítóintézeti háló (Aszód, Debrecen, Rákospalota, Nagykanizsa) a szaktárcához a gyermekvédelmi rendszerbe. 3 milliárd forintos kezdő költségvetéssel. Szőlő utcát nem vesszük vissza. Nem várhatunk tovább, emlékezhetünk a megrázó Szőlő utcai képsorokra. A Szőlő utcában azok, akik azt állították, hogy nem volt kiskorú áldozat, pontosan tudták, hogy ez nem volt igaz. Megerősítjük a személyi állományt, a dolgozók szakmai továbbképzést kapnak. A visszaélések nem maradhatnak rejtve.

2026.09.03. 15:31 Mohu Magyar Péter: az elmúlt hónapokban özönlöttek hozzánk a lakossági, vállalati, hulladékkezelési panaszok. Szolnokon napokig állt a szemét az utcán, Komárom-Esztergom megyében elmaradt a szemétszállítás, és Budapesten is vernek szét kukákat, a működésképtelen automaták is bajokat okoznak. Márpedig ha van egy koncesszor, vigye el a hulladékot, megfelelő legyen a szolgáltatási színvonal! A Mohu 35 évre koncessziót kapott a magyar államtól, a koncessziós díjért kötelezettséget kell vállalni. A kormány vizsgálata szerint a Mohu nem megfelelően működik jelenleg, ezt nem söpörhetjük a szőnyeg alá. Az EU-nak célszámai vannak, a magyar állam 90 milliárd forintnyi eurót fizet azért, mert nem megfelelően teljesít a Mohu szemétügyben. Jövőre pedig még jön az elektronikai hulladék is. Nem lesz elég egy-két csavart meghúzni a rendszerben, három elv mentén átalakítjuk a szolgáltatást: legyen jobb, olcsóbb, és sokkal több hulladékot hasznosítsanak újra. EU-s szinten szégyenpadon vagyunk. Meg fogjuk hallgatni a Mohut is, de cél a rendszer teljes átalakítása. Nem az a koncesszió célja, hogy rosszul működjön.

2026.09.03. 15:27 Kiskereskedelmi koncessziók Magyar Péter: radikális átalakítást tervez a kormány a kaszinók és a dohány terén, első olvasatban tárgyalt erről a kormány szerdán. Egy család volt a kedvezményezettje a dohánykoncessziónak, amely egy multival működik együtt, a trafikmutyira pedig mindenki emlékezhet. Legkésőbb két hét múlva végleges döntést hozunk. A koncessziós szerződések felmondására kell gondolni. Az adóbevételek ebből majd egyenesen az egészségügybe kerülnek majd.

2026.09.03. 15:25 Paksi fenékküszöb Magyar Péter: a fenékküszöb a Dunában Paksnál ellátja funkcióját, az atomerőmű közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Még 100 ezer kő bedolgozása folyamatban van, ez egy hónapot vesz még igénybe. A meder természetesen mélyül a Duna közepén, erről tudtunk és erről beszéltünk is korábban. Ezeket a helyeket kővel és dunakiliti betonnal töltjük fel. A romániai atomerőművel szemben itt biztonságosan termel az erőmű. Romániában 3 hete állnak.

2026.09.03. 15:23 Magyar Péter... ...következik.

2026.09.03. 15:23 Koncessziók felülbírálata Köböl Anita: teljes körűen felülbírálják a kaszinó- és dohánykoncessziót.

2026.09.03. 15:22 Átalakul a Deák Ferenc ösztöndíj Köböl Anita: az IM által alapított ösztöndíj karrierösztöndíjjá alakul, hogy segítse az utánpótlást. A nyertesek 3 hónapon át mentorálás mellett érdemi feladatokat végeznek az Igazságügyi Minisztériumban.

2026.09.03. 15:20 Családi csődvédelem kiterjesztve Köböl Anita minden tizedik magyar családot érint a probléma, sokszor egy élet munkája vész oda, akár a gyerekek jövője is. Új adósságkezelési-tanácsadási szolgáltatás indul. Aki nem tudja fizetni a hitelét, kötelezettségét, a csődvédelmi intézményhez fordulhat tanácsadásért. A szolgáltatás 3-4 ezer embernek segíthet évente. Ügyintézési segítséget kapnak az érintettek. Képez ehhez az állam szakembereket.

2026.09.03. 15:18 Boszniai misszió Köböl Anita Magyarország részt vesz a boszniai békefenntartó misszióban, a tartalékosok 150 fős létszáma legfeljebb 300-ra emelkedik, a 90 nap helyett legfeljebb 380 napra telepíthetők magyar katonák Boszniában. 2024-ben magyar parancsnok vezette a műveletet. Ez az EU békefenntartó művelete

2026.09.03. 15:16 10 milliárd forint a tüzelőanyag-támogatási programra Köböl Anita: 10 milliárd forint jut a tüzelőanyag-támogatási programra, ez több mint kétszerese az eddigi keretnek. A fűtési költségek jelentősen csökkenhetnek az érintetteknek.

2026.09.03. 15:15 Tűzifaáfa-csökkentés Köböl Anita: 27-ről 5 százalékra csökken a tűzifaáfa. A lakosságnak befagyasztják az árat az adott évi januári áron. A keményfa esetén 23 ezer, a lágyfa 15 ezer forint lehet legfeljebb köbméterenként. A családok lehetőleg közvetlenül az állami erdőgazdaságoknál vásároljanak!

2026.09.03. 15:13 Magyar Orvosi Kamara - kötelező tagság Köböl Anita: a testület elvesztette szakmai véleményezési jogát, ami korábban megillette. A jövőben kötelező lesz a tagság, a szakképzési dolgozókat is érinti ez. Ez javíthatja a szakmai minőséget és az ellátás biztonságát is az egészségügyben. Társadalmi egyeztetés lesz még a törvényről. Ez volt Hegedűs Zsolt első célkitűzése miniszterként.

2026.09.03. 15:11 Először... ...Köböl Anita kormányszóvivő ismerteti a döntéseket, majd Magyar Péter kiemel közülük egyet-egyet, végül fél 5-ig kérdések jönnek.