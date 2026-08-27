ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.85
usd:
310.44
bux:
0
2026. augusztus 27. csütörtök Gáspár
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter évértékelőjén 2024. február 17-én
Nyitókép: Facebook/Péter Magyar

Ruszin-Szendi Romulusz: hibáztam, elismertem, megfizettem

Infostart / MTI

A honvédelmi miniszter szerdán elismerte, hogy közlekedési szabálysértést követett el, nem volt bekötve a biztonsági öve, vagyis hibázott, hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a bírságot azonnal befizette, és ezentúl sokkal figyelmesebb lesz.

Ruszin-Szendi Romulusz szerda este a Facebook-oldalán azt írta: "Igen, tegnap nem volt bekötve a biztonsági övem. Hibáztam."

"Nem kellett hozzá Bohár Dániel kommentárja, hogy ezt észrevegyem. Nem kellett hozzá politikai elemzés, hangos felháborodás vagy Facebook-bölcsesség sem" - jegyezte meg.

Közölte, hogy írt a zuglói rendőrkapitánynak, elismerte a szabálysértést. Szerdán megérkezett a határozat, a bírságot pedig azonnal befizette.

„Hibáztam, elismertem, megfizettem” – fogalmazott a miniszter, aki kiemelte: ezentúl sokkal figyelmesebb lesz, és a biztonsági övet mindig használni fogja.

A poszthoz csatolta a rendőrségi határozatot, valamint a rendőrkapitánynak írt levelének szövegét is, amelyből kiderül: egy kedd reggeli rádiós interjú beharangozásáról készült felvételen látszik, hogy az Ajtósi Dürer soron haladó autó hátsó ülésén ülve a biztonsági öve nem volt bekötve.

„Természetesen a szabálysértést elismerem és azért a felelősséget vállalom” – írta a rendőr ezredesnek Ruszin-Szendi Romulusz, hozzátéve, ennek fényében kéri, hogy az eset kapcsán tegyék meg a további szükséges intézkedéseket.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ruszin-Szendi Romulusz: hibáztam, elismertem, megfizettem

bírság

biztonsági öv

hiba

ruszin-szendi romulusz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Egymást tanítjuk Milák Kristóffal. Szabó Álmos, Inforádió, Aréna
Mit hoz a most kezdődő tanév? Totyik Tamás, Inforádió, Aréna
Iszlám NATO épül? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.27. csütörtök, 18:00
Katona Csaba
történész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: kiderülnek a 12 órás kormányülés döntései, ma dőlhet el, ki vezeti az elszámoltatást

Tisza-kormány: kiderülnek a 12 órás kormányülés döntései, ma dőlhet el, ki vezeti az elszámoltatást

Kétnapos rendkívüli ülést kezd csütörtökön az Országgyűlés: a nap napirend előtti felszólalásokkal indul, majd a képviselők döntenek a Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság felállításáról, tárgyalják az Alkotmánybíróság működését érintő – az alaptörvény tizenhetedik módosításához kapcsolódó – törvénymódosításokat, valamint a szakképzési és egyes igazságügyi törvények módosítását. Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság csütörtök délelőtt tesz javaslatot a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőire, akikről pénteken titkos szavazással dönt a Ház. Közben a szerdai, tizenkét órán át tartó kormányülés több mint negyven napirendi pontjának döntéseiről is érkezhetnek részletek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 27.)

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. augusztus 27.)

A Pénzcentrum 2026. augusztus 27.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

BBC
Business Sport Travel Science
More than 800 missing in Nepal as authorities say glacial collapse triggered flash flood

More than 800 missing in Nepal as authorities say glacial collapse triggered flash flood

In neighbouring Tibet, officials say more than 500 are missing - it's not clear if that figure overlaps with Nepal's. In Nepal, at least 165 bodies have been found.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 27. 06:52
Egy erős hatóság és egy új helyettes államtitkárság létrejöttét jelentette be Gajdos László
2026. augusztus 27. 06:39
Oda a nyugalom Verőcén
×
×