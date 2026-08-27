Ruszin-Szendi Romulusz: hibáztam, elismertem, megfizettem

Ruszin-Szendi Romulusz szerda este a Facebook-oldalán azt írta: "Igen, tegnap nem volt bekötve a biztonsági övem. Hibáztam."

"Nem kellett hozzá Bohár Dániel kommentárja, hogy ezt észrevegyem. Nem kellett hozzá politikai elemzés, hangos felháborodás vagy Facebook-bölcsesség sem" - jegyezte meg.

Közölte, hogy írt a zuglói rendőrkapitánynak, elismerte a szabálysértést. Szerdán megérkezett a határozat, a bírságot pedig azonnal befizette.

„Hibáztam, elismertem, megfizettem” – fogalmazott a miniszter, aki kiemelte: ezentúl sokkal figyelmesebb lesz, és a biztonsági övet mindig használni fogja.

A poszthoz csatolta a rendőrségi határozatot, valamint a rendőrkapitánynak írt levelének szövegét is, amelyből kiderül: egy kedd reggeli rádiós interjú beharangozásáról készült felvételen látszik, hogy az Ajtósi Dürer soron haladó autó hátsó ülésén ülve a biztonsági öve nem volt bekötve.

„Természetesen a szabálysértést elismerem és azért a felelősséget vállalom” – írta a rendőr ezredesnek Ruszin-Szendi Romulusz, hozzátéve, ennek fényében kéri, hogy az eset kapcsán tegyék meg a további szükséges intézkedéseket.