Szerdán lejár egy fontos határidő az iskolakezdési támogatáshoz

Kátai-Németh Vilmos jelezte, várhatóan kedden dönt az országgyűlés az iskolakezdési támogatásról.

Az SNI tényét az iskolakezdési támogatáshoz igazolni kell, erről a Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsága szakértője állítja ki a véleményt. Ennek alapján kell a szülőnek a sajátos nevelési igényt annak a köznevelési vagy szakképző intézmény felé kell bejelentenie, ahol a gyermek tanul vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi.

Az iskolakezdési támogatáshoz a SNI-re vonatkozó adatot a Magyar Államkincstár az Oktatási Hivataltól, illetve a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivataltól kapja meg.

„Ez egyben azt is jelenti, hogy amennyiben a gyermek, tanuló nem szerepel az előzőekben megjelölt két hivatal által átadott adatok között, úgy abban az esetben az iskolakezdési támogatásnál nem lesz figyelembe véve. A Magyar Államkincstár a szülő jelzését nem fogadhatja be” – fűzte hozzá a miniszter.

A Magyar Államkincstár ugyanis az Oktatási Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal július 24-éig átadott adatai alapján szerez tudomást az SNI fennállásáról.