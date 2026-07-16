ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
359.55
usd:
313.62
bux:
141876.76
2026. július 16. csütörtök Valter
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Prison concept. Jail bars and metal handcuffs on the floor, dark background. 3d illustration
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Jó darabig letartóztatásban marad Fonyód volt fideszes polgármestere

Infostart / MTI

Meghosszabbította Fonyód volt fideszes polgármestere és társa letartóztatását a Kaposvári Járásbíróság csütörtökön.

Vadócz Attila, a Kaposvári Törvényszék szóvivője az MTI-nek elmondta: a kényszerintézkedés október 17-ig szól, a járásbíróság nyomozási bírája azzal indokolta döntését, hogy a gazdasági csalással és pénzmosással gyanúsított volt polgármester és az önkormányzati vagyonkezelő cég egykori vezetője esetében továbbra is fennáll az eljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye.

A volt polgármestert 2026. június 26-án, társát röviddel korábban tartóztatta le a Kaposvári Járásbíróság nyomozási bírója. A gyanú szerint 102 millió forintos vagyoni hátrányt okoztak egy önkormányzati tulajdonú kft.-nek 2019 és 2023 között megkötött, az egykori településvezető által ellenjegyzett, zöldterületkezeléssel és területrendezéssel összefüggő színlelt szerződésekkel.

A Somogy Vármegyei Főügyészség a kényszerintézkedésre tett vádhatósági indítványról korábban azt közölte, a volt polgármester tudta, hogy a szerződések színlelt szolgáltatásokról szólnak, mivel az azokban foglaltakat ténylegesen az önkormányzat tulajdonában lévő kft. vagy más vállalkozó végezte el.

Az ellenjegyzett szerződésekben vállalkozóként az egykori polgármesterhez közel állók, többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég szerepelt szerződő félként – tették hozzá.

A volt polgármester a pénzmosást azzal követhetett el, hogy rávette egyik rokonát, hogy olyan bankszámla nyitásában közreműködjön, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhetnek. A kifizetések után arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára utalt több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében – fűzték hozzá.

A főügyészség megjegyezte, a férfit szoros ügyészségi és rendőrségi együttműködésben, közel másfél éve folyó nyomozás eredményeként vették őrizetbe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Jó darabig letartóztatásban marad Fonyód volt fideszes polgármestere

polgármester

letartóztatás

fidesz

fonyód

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Alkotmányjogász: az államfőnek lényegében nincs mozgástere

Az Országgyűlés hétfőn fogadta el az Alaptörvény 17. módosítását, amely egyebek mellett azt tartalmazza, hogy megszűnik az államfő megbízatása. Ezt azonban még az érintett köztársasági elnöknek is alá kell írnia. Cservák Csaba alkotmányjogász professzor ismertette a Sulyok Tamás előtt álló lehetőségeket.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Miért van szüksége a Fidesznek politikai félfordulatra? Németh Zsolt, Inforádió, Aréna
Hungaroring: telt ház és verhetetlen ár/érték arány. Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Honnan lesz pénz a választási ígéretekre? Palócz Éva, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.16. csütörtök, 18:00
Bóna Szabolcs
agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült, hogyan állnak a magyar gáztárolók a tél előtt

Kiderült, hogyan állnak a magyar gáztárolók a tél előtt

A gáztárolók feltöltése jelentősen felgyorsult: az előzetes adatok szerint július közepére a hazai tárolók töltöttsége elérte az 55 százalékot, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi szinttel - olvasható Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ Zrt. elnök-vezérigazagtójának posztjában.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Tízmilliós cigifogás az M1-esen: kamuklíma alatt rejtőzött a szajré

Tízmilliós cigifogás az M1-esen: kamuklíma alatt rejtőzött a szajré

Több mint tízmillió forint értékű csempészcigarettát találtak a pénzügyőrök az M1-es autópályán egy Olaszországba tartó furgon padlójába rejtve.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran targets military bases as US launches wave of strikes

Iran targets military bases as US launches wave of strikes

Explosions were heard across Iran overnight, shortly after neighbouring Gulf states began to report attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 16. 11:14
Havasi Bertalan tisztázta a helyzetet, találkozik-e Orbán Viktor és Donald Trump
2026. július 16. 10:26
Korlátozásokra figyelmezteti a budapesti autósokat a rendőrség – térképek
×
×