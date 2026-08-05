Gyújtózsinóros-bombás drónnal ütközött egy gép, akadozott a forgalom a reptéren Lipcsében

A DHL gépe az ütközés ellenére de biztonságosan leszállt Hannoverben. Az üzemeltető arról számolt be, hogy az éjszaka történt incidensben a gép drónnal ütközött. Az eset miatt a repülőtéren éjjel ideiglenesen akadozott a forgalom.

A déli futópálya közelében észlelt drónt röviddel éjfél előtt vették észre a lipcsei repülőtéren egy ukrán Antonov teherszállító repülőgép mellett. Az eszközt biztosították, és a rendőrség röntgenkészülékkel megvizsgálta. A Bild című lap értesülése szerint

a drónhoz robbanószer és gyújtózsinór volt erősítve.

A rendőrség közlése szerint a „biztonsági incidens” miatt több járatot, köztük egy utasszállító repülőgépet is eltereltek a lipcsei repülőtérről. Ugyanakkor jelezték, hogy akut vészhelyzet nem állt fenn.

Az északi futópályákon a hajnali órákban ismét megindult a forgalom, a déli terület azonban továbbra is le van zárva a vizsgálat miatt.

(Nyitóképünk illusztráci, egy hasonló DHL-gépről)