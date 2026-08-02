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Változás az Auchanban

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Az országos energiapiaci helyzetre tekintettel haladéktalanul energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be az Auchan Retail Magyarország - közölte a bolthálózatot üzemeltető társaság.

Közleményükben azt írták: a csökkentett üzemmód érinti a légkondicionáló berendezések működtetését az áruházi és irodai terekben, az épületvilágítást, a technológiai hűtési folyamatokat, valamint a HR területet is, amelynek részeként azon irodai munkakörökben, ahol lehetséges, átmenetileg otthoni munkavégzést rendelnek el.

A kiskereskedelmi vállalat szünetelteti a nem feltétlenül szükséges épületvilágításait a külső és belső területeken, ennek keretében leoltják a totem, a logó és a fényreklámokat, valamint a csökkentik a belső világítást, amikor az üzletek zárva vannak, kizárólag a biztonsági és őrfények maradnak felkapcsolva.

A parkolók világítását is átmenetileg szüneteltetik,

ez alól biztonsági okokból néhány zóna lesz kivétel.

Az áruházi eladóterekben is a lehetőségekhez mérten csökkentik a fényerőt és a különböző részlegeket kiemelő világítást is lekapcsolják. A légkondicionálást 25-ről 27 fokra állítják az áruházakban.

A hűtőberendezések energiafogyasztását is csökkentik, a hűtött árut lehetőség szerint napi egyszer töltik csak fel, ezzel minimalizálva a hűtőkamrák és az eladótéri hűtőbútorok ajtónyitását. Lehetőség szerint árucsoportokat vonnak össze, és a felszabadított hűtőberendezéseket lekapcsolják. Ahol lehet - természetesen az élelmiszerbiztonság garantálásával - minden hűtési folyamatot optimalizálnak.

Az intézkedések a HR területet is érintik. Azon irodai munkakörökben, ahol lehetséges, átállnak a teljes otthoni munkavégzésre, és a feltétlen jelenlétet igénylő irodai munkakörök esetében is átmeneti, energiafogyasztást csökkentő intézkedéseket vezetnek be. Az irodákban nem lehet kevesebb 26 foknál, így állítják át a berendezéseket. Nem lesz világítás ott, ahol nincs mozgásérzékelő. A hulladéktömörítők működését optimalizálják, és még sok egyéb területet érintő intézkedést is bevezettek.

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