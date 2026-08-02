A politikus bejegyzésében arról írt, hogy bár nehezen bírja a hőséget, az ország érdekére való tekintettel és a kormányzat kérését követve egész nap nem kapcsolták be a klímát a házban.

Ugyanakkor amiatt adott hangot elégedetlenségének, hogy a szigorú lakossági takarékossági felhívásokkal szemben a nagyszabású rendezvények és koncertek hang- és fénytechnikái továbbra is üzemeltek a csúcsidőszakban.

Mint ismert, a kormányzat korábban arra kérte az embereket, hogy a napokban törekedjenek a villamosenergia-fogyasztás csökkentésére, különösen 17:00 és 22:00 óra között, mivel a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt leállított paksi blokkok idején az erőforrásokkal való felelős és takarékos bánásmód mindenki közös érdeke.