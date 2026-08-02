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Takarítók az óbudai Hajógyári-szigeten a 30. Sziget fesztivál zárása után, 2024. augusztus 13-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A Sziget Fesztivál szerint ők nem veszélyeztetik az ország energiaellátását

Infostart

A Sziget Fesztivál szervezőinek közleménye szerint a rendezvény olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a zavartalan működést.

A tájékoztatás alapján a fesztivál szükség esetén teljesen függetleníteni tudja magát az országos villamosenergia-hálózattal szemben, mivel a szükséges energiát saját rendszerükkel állítják elő, így nem jelentenek többletterhelést az ország energiaellátására.

A közlemény kitér arra is, hogy az elmúlt évek technológiai fejlesztéseinek, így a korszerű LED-világításnak és az energiahatékony hangtechnikának köszönhetően a rendezvény energiaigénye folyamatosan csökken.

A vízfelhasználás terén ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat biztosítanak az egyszer használatos műanyag palackok csökkentése érdekében, a pormentesítésre felhasznált víz pedig a Hajógyári-sziget természetes adottságai révén a sóderágyon keresztül visszaszivárog a Dunába. A Sziget Fesztivált augusztus 11. és 15. között tartják a Hajógyári-szigeten.

Ahogy arról az Infostarton korábban beszámoltunk a volt újpesti polgármester, a fideszes Wintermamntel Zsolt a közösségi oldalán közzétett bejegyzésben bírálta a kettős mércét, miután tapasztalata szerint a kért energiatakarékossági intézkedések ellenére más területeken nem vontak el minden energiát a nagyrendezvényektől.

A politikus bejegyzésében arról írt, hogy a szigorú lakossági takarékossági felhívásokkal szemben a nagyszabású rendezvények és koncertek hang- és fénytechnikái továbbra is üzemeltek a csúcsidőszakban.

Mint ismeretes Magyarországon sorra vezetik be az energiatakarékossági intézkedéseket a rendkívüli aszály és a villamosenergia-rendszer terhelése miatt.

A kormány több lépésről is döntött: korlátozzák a nem létfontosságú vízfelhasználást, csökkentik az állami intézmények energiafogyasztását, több helyen home office-t rendeltek el, miközben a paksi atomerőmű várható leállása miatt importáramra és tartalékerőművekre is szükség lehet.

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A Sziget Fesztivál szerint ők nem veszélyeztetik az ország energiaellátását

A Sziget Fesztivál szerint ők nem veszélyeztetik az ország energiaellátását

A Sziget Fesztivál szervezőinek közleménye szerint a rendezvény olyan aggregátoros energiaellátási rendszerrel rendelkezik, amely hálózati áramkimaradás esetén is garantálja a zavartalan működést.
 

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