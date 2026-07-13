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Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Sulyok Tamás 5 napon belül írja alá az alaptörvény módosítását – Magyar Péter napirend előtt a parlamentben

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Magyar Péter napirend előtti felszólalásával indult a parlament rendkívüli hétfői munkája, a Fidesz és a KDNP frakcója nem ült be, helyette a két ellenzéki frakció vezetője közös sajtótájékoztatót tartott. Az ülésteremben a kormányfő felszólította Sulyok Tamást, hogy írja alá az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében államfői hivatal véget ér, ha ezt nem teszi, megindul ellene a megfosztási eljárás. Hosszan sorolta, miért kell így tennie az államfőnek.

Délelőtt még Kecskeméten volt jelenése a Mercedes-gyárbővítés alkalmával, kora délután már a Parlament budapesti épületében volt jelenése Magyar Péternek, ahol napirend előtt kért szót „Tabula rasa” címmel.

Az ülésterembe nem ment be a Fidesz és a KDNP frakciója, Gulyás Gergely az üléssel párhuzamosan jelentett be sajtótájékoztatót.

Magyar Péter beszéde elején kitért rá: Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető azt javasolta, adják vissza parlamenti mandátumukat, de ezt a tagok leszavazták.

Az alaptörvény módosítása – Sulyok Tamás „nem volt ott”

Közölte, e napon az országgyűlés az alaptörvény 17. módosításáról dönt.

Arról is beszélt, ennek tartalma az államfő hivatalának megszűnése, és bár megjelenhetett volna ezen az ülésen, nem tette, „távolmarad, hallgat”.

Orbán Viktort újfent maffiafőnöknek nevezte, kritizálta, amiért a vb-hajrára Amerikába utazott.

Felidézte, a Fidesz-kormány személyre szabott jogalkotásának része volt, amikor Varga Zs. Andrást pozícióba helyezte, hisz a korábbi szabályok szerint nem lehetett volna a Kúria elnöke; a törvényt 24 óra alatt verték át.

Hosszan sorolta, a hazai közélet mely pillanataiban kellett volna szólnia Sulyok Tamás államfőnek, ő azonban mindannyiszor hallgatott, és „Orbán Viktort választotta”.

„Ha itt lett volna a köztársasági elnök úr, elmondhatná, hogy miért hallgatott” – tette hozzá. Szerinte Orbán Viktoron kívül senkit nem szolgált Sulyok Tamás hallgatása, aki 2025 december 9-én sem volt ott a parlamentben, ekkor kerültek nyilvánosságra a Szőlő utcai felvételek, amelyen agyba-főbe vernek egy gyereket egy gyermekvédelmi intézményben.

Magyar Péter hosszan sorolta az eseteket még, hozzátéve a kérdést: pártpolitikai kérdést teljesített-e, amikor hallgatott az államfő, aki akkor sem szólalt meg, amikor a titkosszolgálatot a kormány egy ellenzéki párt ellehetetlenítésére használta volna fel.

Szerinte Sulyok Tamás mindig a Fidesz és a saját érdekeit választotta az alkotmányosság védelme helyett.

Kijelentette: az alkotmánymódosítást, amelynek értelmében hivatala megszűnik, Sulyok Tamásnak 5 napon belül alá kell írnia.

Fideszes szerepvállalás a Sándor-palotában?

Úgy látja, a Fidesz kézi irányításra készül áttérni a Sándor-palotában, alkotmányellenes menekülőutakat keresve.

Magyar Péter felszólította Sulyok Tamást: 5 napon belül írja alá az alaptörvény 17. módosítását, csak közjogi érvénytelenség esetén küldheti a módosítást alkotmányos normakontrollra, de ilyen összetevők nem állnak fenn.

Gyanúját is megfogalmazta kérdés formájában, hogy Gulyás Gergely jogi beadványok megfogalmazásaképp részt vett a Sándor-palota munkájában.

Orbán Viktorral kapcsolatban pedig azt tudakolta, visszatér-e a „szabad világból” „Don Hatvanpuszta”.

Jelezte, ha 5 napon belül Sulyok Tamás nem írja alá az alkotmánymódosítást, megindul ellene a megfosztási eljárás, ekkortól a házelnök gyakorolja az államfői jogokat.

Rögzítette: arra vannak a törvények, hogy megvédjék a szabad és független Magyarországot, benne a szabad és független polgárokat.

Beszéde közben derült ki, hogy a Fidesz és a KDNP sajtótájékoztatóján Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető bejelentette távozását pozíciójából.

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Kezdőlap    Belföld    Sulyok Tamás 5 napon belül írja alá az alaptörvény módosítását – Magyar Péter napirend előtt a parlamentben

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„Tabula rasa”, Magyar Péter napirend előtt beszél az Országgyűlésben, a Fidesz nem ült be – közben Gulyás Gergely lemondott

A Fidesz képviselői nem ültek be az Országgyűlésbe, amikor a parlamentben beszél Magyar Péter miniszterelnök. Az Alaptörvény módosításáról, Sulyok Tamás mandátumának végéről is szavaz ma a Ház. „Azt az információt kaptam: a Fidesz-frakció leszavazta Gulyás Gergely javaslatát, hogy a Fidesz képviselői adják vissza mandátumukat” – kezdte beszédét Magyar Péter, aki szerint „Sulyok Tamás a Fidesz érdekei és az alkotmányosság közül mindig a Fidesz érdekeit választotta”. „Visszajön-e még Amerikából Hatvanpuszta meccset néző ura?” – kérdezte a miniszterelnök. Cikkünk frissül!
 

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