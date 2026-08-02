Eszméletlen migránsokat találtak egy kamionban

A két marokkói állampolgárra szombaton délután, a bolgár határ mentén húzódó Giurgiu megye területén találták rá egy illegális migráció elleni ellenőrzés során. A férfiak egy kamion rakterében megbújva illegálisan lépték át a bolgár-román határt.

A Törökországban bejegyzett, török sofőr vezette jármű alumínium profilokat szállított Romániába. A határsértőkre a rakomány között találtak rá. Irataik nem voltak, utólag kiderült, hogy marokkói állampolgárok.

A határrendészet szerint

a férfiak felvágták a jármű ponyváját, úgy jutottak be a raktérbe.

A két férfit orvosi ellátásban részesítették a giurgiui megyei sürgősségi kórházban. Miután stabilizálódott az állapotuk, a határrendészet székhelyére vitték, ahol illegális határátlépés miatt eljárást indítottak ellenük. A román hatóságok ezután átadták őket a bolgár határrendészetnek további vizsgálatok céljából.

Fotónk illusztráció.