ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Csütörtök reggel 9 órakor elrajtolt a Balaton és a hazai vitorlázás legnagyobb ünnepe, az 58. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Európa leghosszabb és legrégebbi tókerülő vitorlásversenyére több száz hajó és több ezer versenyző érkezett.
Nyitókép: Magyar Vitorlás Szövetség/Cserta Gábor

Ez mindenen felül áll – Forsthoffer Ágnes az InfoRádióban nyilatkozott a Kékszalag verseny után

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Az együttműködés fontosságát emelte ki az áram- és vízellátási krízisben Forsthoffer Ágnes. Az államfőt helyettesítő házelnök az InfoRádiónak Balatonfüreden, a Kékszalag díjátadó ünnepsége után nyilatkozott. A Balaton-kerülő vitorlásverseny mellett kitért a balatoni turizmus további fejlesztésének koncepciójára is.

Az országimázs építésre alkalmas ez a verseny, gyönyörű helyen megy, nagyon izgalmas és különleges az, hogy rengeteg hajóosztály vehet rajta részt, és ez tényleg azt gondolom, hogy a Balatonnak az ünnepe, a vitorlázásnak az ünnepe. Látványos is a nézők számára, és a versenyzők számára is maradandó élményt nyújt – mondta az InfoRádió kérdésére a házelnök.

Mivel fejleszthető még a Balaton? Milyen előrelépési lehetőséget lát?

Szerintem valahogy az hiányzik, hogy megtaláljuk azt az üzenetet, ahogy meg tudjuk magunkat fogalmazni, és ezzel nagyon erőteljesen a külföldi piacra elmenni. Vannak konferencialehetőségeink, óriási sportlétesítmények és gyönyörű gasztronómia, borászat. Ez egy olyan kínálat, ami biztosan nagyon sikeres desztinációvá tudja tenni a Balatont, de ehhez hozzá kell tenni azt, hogy tudjanak róla – menjünk el, mondjuk el, és erre kell ráerősítenünk.

Nehéz időszakban vagyunk az energia- és a vízhelyzet miatt. A köztársasági elnököt helyettesítő házelnökként mit tart a legfontosabbnak ilyenkor hangsúlyozni?

Az önmérsékletet, a fegyelmezettséget és azt, hogy lássuk, hogy egy csapatban vagyunk ilyenkor, egy hajóban evezünk. Lehet, hogy mást gondolunk a világ dolgairól, de ez mindenen felül áll,

minden magyarnak a feladata, kötelessége, hogy vigyázzon a hazájára,

és egy ilyen helyzetben azt kell tennünk, hogy spórolunk, odafigyelünk a felhasználásunkra, akár a lakossági fogyasztásra, akár a cégesre, mindenkinek oda kell tennie magát, és akkor át tudunk menni ezen a nehéz helyzeten.

Személyesen önnek ez az időszak mit ad? Speciális helyzetben helyettesíti a köztársasági elnököt, és nagyon sok a feladat, még ha parlamenti ülés nincs is hétfőn és kedden.

Ez a mostani helyzet még nagyobb felelősséget tett rám ilyen szempontból. Fontos, hogy pártatlanul nézzem most a dolgokat, és azt nézzem, ami ebben a feladatban a legfontosabb. Hogy abban a kis időben, ami mondjuk ez az átmeneti időszak, abban is próbáljam meg a nemzet egységét előmozdítani, próbáljam megüzenni mindenkinek, hogy tényleg egy emberséges és új országot szeretnénk építeni, ahol elsősorban emberek, szomszédok, családtagok vagyunk, és mindenkinek a figyelmére és az együttműködésére számítunk.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Ez mindenen felül áll – Forsthoffer Ágnes az InfoRádióban nyilatkozott a Kékszalag verseny után

vitorlázás

balaton

forsthoffer ágnes

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elvesznek a betegek a digitális egészségügy útvesztőjében

Elvesznek a betegek a digitális egészségügy útvesztőjében
A magyar lakosság számára elérhető digitális egészségügyi ökoszisztéma három pillére – az EESZT, az EgészségAblak és az Egészségvonal – külön-külön már bizonyította létjogosultságát, de a felhasználók fejében ezek nem egy egységes rendszer részei – derül ki a PWC kutatásából. Remete Gergő, a PwC Magyarország egészségügyi tanácsadási csapatának vezetője az InfoRádiónak elmondta: a felhasználóknak proaktívabb és átláthatóbb rendszerre van szükségük a könnyebb ügyintézés érdekében.
Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat

Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat

Zuhanyzókonténerek telepítésével, közintézmények megnyitásával segíti az atomerőmű leállítása miatt melegvíz nélkül maradó paksiakat az önkormányzat.
 

Isten áldja meg Magyarországot - Magyar Péter bejelentése Paksról, keményen fogalmazott a kormányfő

Kérdezhetik Magyar Pétert - Forsthoffer Ágnes egyeztetésre hívja a pártokat a hőség miatt

Gáláns ajánlatot tett Robert Fico a magyaroknak Paks-ügyben

A volt újpesti polgármester bedühödött, csak azért is bekapcsolja a klímát

Márki-Zay Péter besokallt a Fideszre a hőség okán

Változás az Auchanban

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán cáfolja, hogy megállapodás született a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Irán cáfolja, hogy megállapodás született a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Irán nem változtatott a Hormuzi-szorossal kapcsolatos politikáján, és nem született megállapodás a stratégiai fontosságú vízi út megnyitásáról – közölte az iráni Mehr News hírügynökség egy, a nukleáris tárgyalásokhoz közel álló forrásra hivatkozva.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Az eltartási szerződés feltételei 2026-ban: ezek a szabályai, költségei és buktatói - így lehetséges az eltartási szerződés módosítása, felbontása

Az eltartási szerződés feltételei 2026-ban: ezek a szabályai, költségei és buktatói - így lehetséges az eltartási szerződés módosítása, felbontása

Mit jelent az eltartási szerződés, mik a szabályai, a költségei, és hogyan módosítható vagy bontható fel? Összefoglaltuk, amit tudni érdemes!

BBC
Business Sport Travel Science
Trump cancels Iran strikes subject to deal being made 'rapidly'

Trump cancels Iran strikes subject to deal being made 'rapidly'

The US president claims Iran and other Middle Eastern countries asked Washington to hold off on any attack as the "perimeters" of a deal had been agreed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 2. 15:15
Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat
2026. augusztus 2. 14:39
Elvesznek a betegek a digitális egészségügy útvesztőjében
×
×