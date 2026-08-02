Ez mindenen felül áll – Forsthoffer Ágnes az InfoRádióban nyilatkozott a Kékszalag verseny után

Az országimázs építésre alkalmas ez a verseny, gyönyörű helyen megy, nagyon izgalmas és különleges az, hogy rengeteg hajóosztály vehet rajta részt, és ez tényleg azt gondolom, hogy a Balatonnak az ünnepe, a vitorlázásnak az ünnepe. Látványos is a nézők számára, és a versenyzők számára is maradandó élményt nyújt – mondta az InfoRádió kérdésére a házelnök.

Mivel fejleszthető még a Balaton? Milyen előrelépési lehetőséget lát?

Szerintem valahogy az hiányzik, hogy megtaláljuk azt az üzenetet, ahogy meg tudjuk magunkat fogalmazni, és ezzel nagyon erőteljesen a külföldi piacra elmenni. Vannak konferencialehetőségeink, óriási sportlétesítmények és gyönyörű gasztronómia, borászat. Ez egy olyan kínálat, ami biztosan nagyon sikeres desztinációvá tudja tenni a Balatont, de ehhez hozzá kell tenni azt, hogy tudjanak róla – menjünk el, mondjuk el, és erre kell ráerősítenünk.

Nehéz időszakban vagyunk az energia- és a vízhelyzet miatt. A köztársasági elnököt helyettesítő házelnökként mit tart a legfontosabbnak ilyenkor hangsúlyozni?

Az önmérsékletet, a fegyelmezettséget és azt, hogy lássuk, hogy egy csapatban vagyunk ilyenkor, egy hajóban evezünk. Lehet, hogy mást gondolunk a világ dolgairól, de ez mindenen felül áll,

minden magyarnak a feladata, kötelessége, hogy vigyázzon a hazájára,

és egy ilyen helyzetben azt kell tennünk, hogy spórolunk, odafigyelünk a felhasználásunkra, akár a lakossági fogyasztásra, akár a cégesre, mindenkinek oda kell tennie magát, és akkor át tudunk menni ezen a nehéz helyzeten.

Személyesen önnek ez az időszak mit ad? Speciális helyzetben helyettesíti a köztársasági elnököt, és nagyon sok a feladat, még ha parlamenti ülés nincs is hétfőn és kedden.

Ez a mostani helyzet még nagyobb felelősséget tett rám ilyen szempontból. Fontos, hogy pártatlanul nézzem most a dolgokat, és azt nézzem, ami ebben a feladatban a legfontosabb. Hogy abban a kis időben, ami mondjuk ez az átmeneti időszak, abban is próbáljam meg a nemzet egységét előmozdítani, próbáljam megüzenni mindenkinek, hogy tényleg egy emberséges és új országot szeretnénk építeni, ahol elsősorban emberek, szomszédok, családtagok vagyunk, és mindenkinek a figyelmére és az együttműködésére számítunk.