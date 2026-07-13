ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.87
usd:
313.91
bux:
141206.1
2026. július 13. hétfő Jenő
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube/OrszággyűlésÉLŐ

Látóhatáron a tankötelezettség korhatáremelése – „egyebek” a parlamentben

Infostart / MTI
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

A tankötelezettségi korhatárról és MÁV átfogó reformjáról is szó volt hétfőn az interpellációk során az Országgyűlésben. Az azonnali kérdések és válaszok órájában a politikusbűnözésről kérdezték a miniszterelnököt.

Kőszegi Krisztián (Tisza) az interpellációk során a parlament hétfői rendkívüli ülésén arról beszélt, hogy elmúlt 16 év oktatáspolitikája kudarcot vallott a társadalmi szakadékok felszámolásában. Az Orbán-kormány ahelyett, hogy tompította volna az egyenlőtlenségeket, intézményesen konzerválta és tovább mélyítette azokat. A tankötelezettségi korhatár 16 évre történő leszállítása súlyos következményekkel járt: évente fiatalok ezrei - köztük kirívó arányban hátrányos helyzetű és roma diákok- hagyják el az iskolapadot mindenfajta végzettség nélkül. Ez a lépés egyenes utat jelent a tartós munkanélküliség, a kiszolgáltatottság és a mélyülő szegénység felé – vélte. A hazai roma közösségeket az elmúlt időszak politikája nem felemelte, hanem tudatosan kiszolgáltatott helyzetben tartotta. Tervezi-e a kormány a tankötelezettségi korhatár felemelését 18 évre, hogy megállítsák a hátrányos helyzetű fiatalok végzettség nélküli iskolaelhagyását? – kérdezte a kormánypárti politikus.

Kapronczai Balázs, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium államtitkára közölte: egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy a korhatár csökkentése negatív hatással járt,érintve a sérülékeny tanulói csoportokat, köztük a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű roma fiatalokat. Kiemelte, minél hosszabb ideig lenne szükség iskolában tartani a gyermekeket. Jelezte: a tárca célul tűzte ki a tankötelezettség korhatárának emelését, ennek valamennyi feltételét megfogják vizsgálni a szükséges társadalmi és szakmai egyeztetések lefolytatása mellett, törekedve mindarra, hogy ezzel együtt a közoktatási rendszer eredményességének emelését szolgáló intézkedések is megszülethessenek. Kiemelt szándék, hogy a közoktatás minden szereplője számára olyan ösztönzőket biztosítsanak, amelyek segítik az iskolarendszerben való idő növelését, hatékonyságának javítását, hogy senki ne lépjen ki végzettség nélkül.

Kőszegi Krisztián jelezte, elfogadja a választ egyúttal reagálásában felszólította a roma szószólót a lemondásra, mert az korábban megtapsolta Lázár Jánost felszólalása után.

Szabadi István (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy a MÁV évtizedek óta katasztrofális állapotban van: állandóak a késések, a járatkimaradások, a vagonokban nincs klíma, vonatok siklanak ki. A bérfejlesztés ellenére – különösen a pályafenntartásban, járműfenntartásban és karbantartásban dolgozók körében – még mindig óriási a létszámhiány, ami működési problémákat okoz. Egyes vonalakon beilleszkedni képtelen bűnöző elemek tartják rettegésben az utasokat, ezért külön biztonsági szolgálatot kellene létrehozni, vagy fel sem kell engedni őket a vonatokra, vagy át kell adni őket a rendőrségnek – vélte. Hogyan kívánják orvosolni a létszámhiányt? A vasúti mellékvonalakon milyen fejlesztéseket terveznek? – kérdezte.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter úgy reagált: számos vidéki vasút vonalat zártak be 2023-ban. A kormány nem a vasútrombolást szeretné folytatni, ezt a Lázár János nevével fémjelzett korszakot lezárják és a vasútfejlesztés korát kezdik meg – fogalmazott. Kitért a Dombóvár-Komló valamint a tiszaújvárosi vonalak újranyitására, amelyeket még Lázár János állított le. A hazahozandó uniós forrásokból megvalósulhat az elővárosi közlekedés és a vidéki flotta fejlesztése és számos, jelentős program indul az infrastruktúra, a vasúti pályák fejlesztésére is – jelezte. Kitért arra, hogy leszámoltak a titkolózás politikájával és ha kinyitják az applikációt, látni, melyik vonat merre közlekedik és mikorra várható.

A képviselő a választ nem fogadta el, de az Országgyűlés 136 igen és 6 tartózkodó szavazattal jóváhagyta.

Azonnali kérdésekre is sor került.

Novák Előd (Mi Hazánk) arról beszélt, hogy pártja számos javaslatot dolgozott ki a politikusbűnözés ellen, például a szibériai bérrabtartást, a politikusok dupla büntetését, kettős állampolgárságuk nyilvánosságra hozatalát. Szomorú, hogy utóbbit a miniszterelnök ígérete ellenére nem támogatta a Tisza Párt - tette hozzá. Azt is számon kérte a kormányfőn, hogy korábbi ígéretével szemben a Tisza nem támogatta a képviselői mentelmi jog megszüntetését. Szerinte a Mi Hazánk mindig megszavazza mindenki mentelmi jogának felfüggesztését. Szóvá tette, hogy Magyar Péter európai parlamenti (EP-) képviselőként nem szavazta meg az olasz antifa terrorista mentelmi jogának felfüggesztését, így az, hogy Budapesten elkövetett brutalitása miatt nem ítélte el a bíróság, Magyar Péter szavazatán múlt. Azt kérdezte a miniszterelnöktől, miért nem támogatja azt, amit korábban megígért.

Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, nem hallotta a képviselő tiltakozását akkor, amikor a legutóbb a parlament fenntartotta Toroczkai László (Mi Hazánk) mentelmi jogát. Közölte, támogatja azt, hogy hozzák nyilvánosságra, ha valakinek kettős állampolgársága van. Ehhez egy adatvédelmi szabályt kell módosítani – mondta, megjegyezve, nem hiszi hogy ez a legfontosabb kérdés a magyar embereknek. Azzal kapcsolatban, miért nem szavazta meg az olasz EP-képviselő mentelmi jogának felfüggesztését, azt mondta, azért nem szavazta meg, mert arról együtt döntöttek az ő mentelmi ügyével együtt, és náluk az a szokás, hogy ekkor nem vesznek részt a szavazáson.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Látóhatáron a tankötelezettség korhatáremelése – „egyebek” a parlamentben

parlament

interpelláció

azonnali kérdések

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben

45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben
A miniszterelnök napirend előtti felszólalására a Mi Hazánk frakcióvezetője reagált, akinek Bujdosó Andrea Anna válaszolt, Magyar Péter pedig Sulyok Tamás köztársasági elnöknek üzent, ismét.
 

Sulyok Tamás 5 napon belül írja alá az alaptörvény módosítását! – Magyar Péter napirend előtt a parlamentben

A Fidesz és a KDNP elkülönült a parlamenti üléstől, Gulyás Gergely lemondott

Manipuláció – Sulyok Tamás máris reagált Magyar Péter szavaira

Orbán Viktor a demokráciát gyászolja, Magyar Péter kipukkant lufival válaszolt

Áder János beperelte Magyar Pétert, dokumentumokat is mutatott

Demszky Gábor is megszólalt Gulyás Gergely lemondása után, a Fidesz végét jósolja

Látóhatáron a tankötelezettség korhatáremelése – „egyebek” a parlamentben

Rétvári Bence: vidék-, egyház- és középosztályellenes a Tisza oktatáspolitikája

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Itt az orosz ellenséglista, pontszámot kaptak az országok, „előkelőbb” helyen a prágai kormány

Csehország ismét előrébb lépett az „Oroszországgal szemben leginkább ellenséges országok” Moszkva által vezetett listáján, miközben Prágában komoly belpolitikai vitát váltott ki egy Ukrajnának szánt, de már visszafordíthatatlan pénzügyi hozzájárulás.
 

Dróneső zúdult Oroszországra hétfő reggelre, a moszkvai légi közlekedés is akadozott

Kezdenek az EU-külügyminiszterek, az orosz szankciók a tét ma

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos helyzetbe kerültek a nyugdíj előtt állók: százezrek csúszhatnak szegénységbe a korhatáremelés miatt az Egyesült Királyságban

Súlyos helyzetbe kerültek a nyugdíj előtt állók: százezrek csúszhatnak szegénységbe a korhatáremelés miatt az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság parlamentjének pártokon átívelő munkaügyi és nyugdíjbizottsága azt javasolja a kormánynak, hogy emelje meg a 66 éveseknek folyósított univerzális segély összegét, mivel az állami nyugdíjkorhatár emelése egyre több embert taszíthat szegénységbe. A javaslat átmeneti megoldást jelentene a hosszabb távú támogatási rendszer kidolgozásáig - írja az FT Adviser.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő fogás a NAV-tól: egy egész busznyi csempész cuccot foglaltak le - ilyesmivel még ők is ritkán találkoznak

Elképesztő fogás a NAV-tól: egy egész busznyi csempész cuccot foglaltak le - ilyesmivel még ők is ritkán találkoznak

Az 52 éves sofőr azt mondta, hogy a csomagokat Romániában vette át és Münchenbe kellett volna szállítania.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will reinstate Strait of Hormuz blockade and impose 20% charge on cargo

Trump says US will reinstate Strait of Hormuz blockade and impose 20% charge on cargo

Trump says the US will become the "guardian" of the crucial waterway and will charge ships for using it. Iran earlier warned the US not to "interfere" in the strait's "management".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 13. 17:25
Orbán Viktor a demokráciát gyászolja, Magyar Péter kipukkant lufival válaszolt
2026. július 13. 16:19
45 perc filmszínház Magyar Pétertől – számonkéréssel szembesült a Tisza és Magyar Péter az Országgyűlésben
×
×