Három híd is életveszélyessé vált a nógrádi városban

A lezárt hidak érintett helyszínei a nool.hu szerint.

A kisterenyei városrészben található Kúria híd (a Kúria út és az Ady Endre út között).

A Kis-Maconkai fahíd.

A Gyularakodónál, Bátonyterenye és Rákóczibánya határán lévő külterületi híd.

A legutóbb lezárt, gyularakodói átkelő esetében a polgármester belső vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy az miért maradt ki a város hídjainak 2019-es kötelező műszaki felülvizsgálatából.

Az életveszélyes állapotú híd miatt a térségben élő családok autóval elzáródtak a külvilágtól, az ingatlanokat jelenleg csak gyalogosan tudják megközelíteni, míg a másik két híd esetében biztosított az alternatív közlekedési útvonal.

A városvezetés szakértői árajánlatot kért a hidak teljes körű felülvizsgálatára, amelynek eredményei szeptember elejére várhatók. A régóta fennálló problémák orvoslása a becslések szerint több tízmillió forintos tételt jelent majd a település számára.

Fotónk illusztráció.