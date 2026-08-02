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Nyitókép: Unsplash

Három híd is életveszélyessé vált a nógrádi városban

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Újabb híd vált életveszélyessé és került lezárásra a Nógrád vármegyei Bátonyterenyén – számolt be a helyzetről Orosz István polgármester. Ezzel a legutőfbi intézkedéssel a városon belül jelenleg már három olyan átkelő van, amely azonnali beavatkozást igényel.

A lezárt hidak érintett helyszínei a nool.hu szerint.

  • A kisterenyei városrészben található Kúria híd (a Kúria út és az Ady Endre út között).
  • A Kis-Maconkai fahíd.
  • A Gyularakodónál, Bátonyterenye és Rákóczibánya határán lévő külterületi híd.

A legutóbb lezárt, gyularakodói átkelő esetében a polgármester belső vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogy az miért maradt ki a város hídjainak 2019-es kötelező műszaki felülvizsgálatából.

Az életveszélyes állapotú híd miatt a térségben élő családok autóval elzáródtak a külvilágtól, az ingatlanokat jelenleg csak gyalogosan tudják megközelíteni, míg a másik két híd esetében biztosított az alternatív közlekedési útvonal.

A városvezetés szakértői árajánlatot kért a hidak teljes körű felülvizsgálatára, amelynek eredményei szeptember elejére várhatók. A régóta fennálló problémák orvoslása a becslések szerint több tízmillió forintos tételt jelent majd a település számára.

Fotónk illusztráció.

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