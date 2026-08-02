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A Duna a szerb-román hafár közelében.
Nyitókép: Iulian Patrascu

Újabb kritikus vízlépcsőnél is nagyon alacsony a Duna

Infostart / MTI

Szakértők szerint soha nem volt még ilyen alacsony a termelés a Vaskapu vízerőmű-rendszerben, mint az idei május és július közötti időszakban, az illetékes szerb miniszter ezért takarékos villamosenergia-felhasználásra szólította fel a lakosságot.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter vasárnap a szerb közszolgálati televízióban (RTS) közölte, hogy a Vaskapu 1 vízerőmű jelenleg kapacitásának mindössze 20 százalékán, a Vaskapu 2 pedig 30 százalékán működik. A Duna vízhozama másodpercenként mintegy 1500 köbméter, ami legutóbb 2003-ban, azt megelőzően pedig 1985-ben fordult elő.

A miniszter közlése szerint Szerbiában jelenleg napi mintegy 105 gigawattóra az áramfogyasztás, míg télen, a hideg időszakokban jellemzően 110-115 gigawattórával kell számolni. Arra kérte a lakosságot, hogy takarékos áramhasználattal segítsék átvészelni az aszályos időszakot.

A tárcavezető kiemelte, kedvező fejlemény, hogy tavasszal befejeződött a Bajina Basta szivattyús-tározós vízerőmű felújítása. Ennek köszönhetően a napos órák idején vizet tudnak visszaszivattyúzni a tározóba, míg a reggeli és esti csúcsfogyasztás idején a megtermelt energiát használják fel. Elmondása szerint a tározók töltöttsége jelenleg 75 százalékos, ami elegendő tartalékot jelent váratlan helyzetek esetére.

A kostolaci hőerőmű működése stabil, ugyanakkor az alacsony dunai vízállás miatt egyes blokkok teljesítményét korábban mintegy harmadával csökkenteni kellett, miután a folyó vizét hűtésre használják - húzta alá.

Az ország legnagyobb hőerőművében, a TENT-ben a Száva vízszintje nem okoz gondot, ugyanakkor a gyengébb minőségű szén visszafogja a termelést, amit magasabb fűtőértékű importszénnel igyekeznek ellensúlyozni. A széntartalék jelenleg 1,82 millió tonna, a cél a téli szezon előtt a kétmillió tonnás készlet elérése - közölte Dubravka Djedovic Handanovic.

Szerbiában a villamosenergia mintegy 70 százalékát hőerőművek, 30 százalékát pedig vízerőművek állítják elő.

A tartós csapadékhiány és az Európát sújtó rendkívüli hőség miatt a Duna több szakaszán történelmi mélységbe süllyedt a vízszint. A szerb meteorológusok előrejelzése szerint a folyó vízgyűjtő területén további öt-hat hétig nem várható jelentősebb eső.

A miniszter szerint az egész térség energiaellátását nehezíti az alacsony dunai vízállás. Magyarországon a paksi atomerőmű termelését már jelentősen vissza kellett fogni, Romániában az egyik reaktor nem működik, a másik csökkentett teljesítménnyel üzemel, Bulgáriában pedig hasonló intézkedések válhatnak szükségessé, ha a helyzet nem javul.

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Történelmi leállás küszöbére érkezett a Paksi Atomerőmű: a Duna tovább apadó vízszintje miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet, az OAH reggeli adatai szerint pedig már csak a 2. blokk működik, 233 megawattos teljesítménnyel. Magyar Péter közlése alapján az erőmű még vasárnap, 44 év után először teljesen leállhat. A kormány rendkívüli energiatakarékossági intézkedésekkel, további termelőkapacitások mozgósításával és szükség esetén a nagyfogyasztók korlátozásával igyekszik stabilizálni az áramellátást. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legfontosabb vasárnapi bejelentéseivel.

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