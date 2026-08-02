Tucatszám emelik ki a migránsok holttestét a tengerből

A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet tudtak kiemelni a tengerből Ceutánál - közölte vasárnap Miguel Ángel Pérez Triano, az észak-afrikai autonóm spanyol város kormánymegbízottja.

Ezek az emberek az utóbbi napokban vesztették életüket, miközben úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos területre.

A csendőrség további holttestek után kutat a part mentén, a vízben és a szárazföld belsejében.

A spanyol kormány becslése szerint 50 ezren, a ceutai városvezetés szerint 60 ezren jutottak be jogellenesen Ceutába, főként a csütörtöki, tömeges határsértés alkalmával, de túlnyomó többségük már visszatért Marokkóba.

Ceuta, 2026. augusztus 1. Spanyol katonák egy migránst támogatnak, aki Marokkóból átúszott a Spanyolországhoz tartozó Ceutába 2026. augusztus 1-jén. Az elõzõ napokban mintegy hatvanezer ember érkezett illegálisan Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba, Ceutába. MTI/AP/Antonio Sempere

A spanyol közszolgálati televízió (TVE) helyszíni tudósítása szerint még mindig több százan vannak Ceutában, de ahogy az utóbbi napokban, most is céltalanul lézengenek, éjszaka pedig az utcán alszanak, mert az ideiglenes befogadóközpont (CETI) megtelt. Főként a város külső részein várakoznak kisebb csoportok, miközben mások - a korábbiaknál jóval kevesebben - végül úgy döntenek, hogy az étlen-szomjan töltött napok után inkább visszatérnek az arab országba. Az átkelő marokkói oldalán sok szülő várja vissza gyerekét, és próbál információt szerezni a már visszatértektől.

Ceuta, 2026. augusztus 1. Spanyol csendõrök a határvonalat láthatóvá tevõ úszó gátakat helyeznek ki a tengerre a Spanyolországhoz tartozó Ceuta partja elõtt 2026. augusztus 1-jén. Az elõzõ napokban mintegy hatvanezer ember érkezett illegálisan, túlnyomórészt a tengeren úszva Marokkóból az észak-afrikai ország területébe ékelõdõ spanyol exklávéba, Ceutába. MTI/EPA/EFE/Reduan

A tenger felől már nem próbálkoznak az átjutással, miután a spanyol hadsereg lezárta a partszakaszt, és a hatóságok kihelyeztek bójákat és egy ötszáz méter hosszú pneumatikus kordont a hullámtörőgát mentén a tengeri határ egyértelmű jelzésére.

A spayol királyi ház közleményben adott hangot aggodalmának és felháborodásának a történtek miatt, hangsúlyozva, hogy az államnak garantálnia kell mindkét spanyol autonóm város - Ceuta és Melilla - biztonságát, valamint meg kell akadályoznia az ehhez hasonló esetek megismétlődését.

A ceutai tömeges határsértés miatt kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós országok belügyminiszterei, miután szombaton 22 tagállam, köztük Magyarország közös levélben bírálta Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök migrációs politikáját, mert úgy vélik, hogy intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. Uniós szintű összehangolt fellépést sürgetnek a külső határok megerősítésére. A spanyol miniszterelnök aznap szintén levélben sérelmezte egyes tagállamok szolidaritásának hiányát, hangsúlyozva, hogy a "jelenlegi nemzetközi kontextusban az Európai Unió nem engedheti meg magának ezt az önző, megosztó és illegális reakciót".

Spanyolország az embercsempész-maffiákat okolja a határra zúduló emberáradat miatt, mert elterjesztették a spanyol legfelsőbb bíróság három héttel ezelőtti ítéletének azon értelmezését, miszerint a gyorsított kitoloncolási eljárás nem vonatkozhat azokra, akik úszva érkeznek, mert nem hágnak át konkrét fizikai határokat.

A spanyol sajtónak nyilatkozó marokkóiak elmondták: a vonzónak tűnő spanyol életminőség miatt döntöttek az átkelés mellett, és azért épp most, mert a közösségi médiában az a hír jutott el hozzájuk, hogy a határ nyitva áll, szabadon be lehet lépni a szomszédos országba.