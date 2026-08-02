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Bolgár tengerpart Neszebár környékén
Nyitókép: Infostart

Tömeges törlés - hatalmas botrány kezd kialakulni egy magyar utazási irodánál

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Rövid szöveges üzenetben értesítette utasait szombaton a Robinson Tours utazási iroda, hogy a vasárnapra tervezett nyaralásokat törölték. A bolgár bejegyzésű, Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást nyújtó vállalkozás ügyfelei közül sokan külföldön rekedtek, miközben a cég elérhetetlenné vált. A cég elődje egyszer már csődbe ment.

Az érintettek tájékoztatása szerint a társaság hirtelen, túltöltésre vagy légitársasági problémákra hivatkozva mondta le a bulgáriai, albániai és montenegrói utakat, a hazaútra váróknak pedig esetenként busszal történő szállítást ajánlottak fel, vagy magukra hagyták őket – írja a 24.hu.

A megkeresett turisztikai szakértők szerint a tömeges és egyidejű törlések rendkívül gyanús jelek, különösen annak fényében, hogy az utazási iroda jogelődje – amely a koronavírus-járvány idején csődölt be – 2022-ben tért vissza a piacon a mostani név alatt.

A Robinson Tours a megkeresésekre eddig nem reagált, az érintett utasok egy része pedig a helyszínen próbál saját maga megoldást találni a szállás- és hazautazási nehézségekre.

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Kezdőlap    Gazdaság    Tömeges törlés - hatalmas botrány kezd kialakulni egy magyar utazási irodánál

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