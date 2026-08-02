A Fidesz elfogadta Forsthoffer Ágnes meghívóját

A politikus megjegyezte, várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről.

A Sándor-palota vasárnap közölte, hogy Forsthoffer Ágnes sürgős és soron kívüli tájékoztatást kért a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről, valamint annak kormányzati kezeléséről, és a hétfői egyeztetésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta.

Mivel a kialakult helyzet miatt a jövő héten rendkívüli plenáris ülés nem lesz az Országgyűlésben, Forsthoffer Ágnes házelnök fontosnak tartotta, hogy a parlamenti pártok frakcióvezetői szintén közvetlenül tájékozódhassanak és kérdéseket intézhessenek a miniszterelnökhöz - tették hozzá.

Magyar Péter a közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében azt mondta, hétfőn a Sándor-palotában az őt felkérő közméltóságnak, majd az országgyűlési frakciók vezetőinek ad tájékoztatást.

A KDNP szintén jelezte, hogy ott lesz az egyeztetésen. Az ellenzéki párt a Facebook-oldalán vasárnap közzétett bejegyzésben kiemelte: minden intézkedést meg kell tenni a magyar emberek érdekében, egyúttal köszönetét fejezte ki a védekezésben közreműködőknek és a magyar embereknek a kitartásukért.