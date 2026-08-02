Mutatunk néhány mai magyarországi felhőszakadást

A zivatarokat viharos, óránkénti 60-70 kilométert meghaladó széllökések, intenzív csapadék, valamint 1–2 centiméternél kisebb szemű jég kísérte – írja közösségi oldalán a meteorológiai szolgálat.

A kialakult csapadékcella-rendszerek kiterjedése rendkívül csekély volt, így az általuk érintett területek is korlátozott nagyságúak maradtak, miközben a hegyvidéki térségekben továbbra is észlelhetők voltak fejlett gomolyfelhők.

Elsősorban a hegyekben esett. Budapest észak nyugati részén volt egy kisebb gócpont. Valamint a Bükkben és Bakonyban volt eső.

Az Időkép radarja szerint egyes helyeken még délután is lehet csapadékra számítani.