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Nyitókép: Unsplash

Mutatunk néhány mai magyarországi felhőszakadást

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A tartós hőség idején kialakult kedvezőtlen, száraz időjárás közepette a meteorológiai szolgálat jelentése szerint néhány fejlődőképes gomolyfelhőből záporok, valamint a Bükkben és a Bakonyban zivatarok is formálódtak.

A zivatarokat viharos, óránkénti 60-70 kilométert meghaladó széllökések, intenzív csapadék, valamint 1–2 centiméternél kisebb szemű jég kísérte – írja közösségi oldalán a meteorológiai szolgálat.

A kialakult csapadékcella-rendszerek kiterjedése rendkívül csekély volt, így az általuk érintett területek is korlátozott nagyságúak maradtak, miközben a hegyvidéki térségekben továbbra is észlelhetők voltak fejlett gomolyfelhők.

Elsősorban a hegyekben esett. Budapest észak nyugati részén volt egy kisebb gócpont. Valamint a Bükkben és Bakonyban volt eső.

Az Időkép radarja szerint egyes helyeken még délután is lehet csapadékra számítani.

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