Márki-Zay Péter besokallt a Fideszre a hőség okán

Éles hangvételű közösségi oldali bejegyzésben reagált Márki-Zay Péter a Duna rekordközeli alacsony vízállása és az azzal összefüggő vízgazdálkodási problémák miatt kialakult politikai vitákra.

A politikus visszásnak nevezte, hogy a Fidesz a jelenlegi kabinetet bírálja egy olyan helyzetért, amelynek kezelésére az elmúlt másfél évtizedben lett volna lehetősége.

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormánypárt korábban maga is tisztában volt a hosszú távú előrejelzésekkel, mégsem tett érdemi lépéseket a Duna szabályozása, a víztározók építése, az öntözési rendszerek fejlesztése vagy egy korszerű vízgazdálkodási stratégia kidolgozása érdekében. Hozzátette: az elmúlt években a források jelentős része nem ezen struktúrák megerősítésére vándorolt.