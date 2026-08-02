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Márki-Zay Péter elnök a Mindenki Magyarországa Néppárt sajtótájékoztatóján a Marmara Hotel Budapestben 2024. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Márki-Zay Péter besokallt a Fideszre a hőség okán

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Márki-Zay Péter a Fidesz bírálataira reagált a Dunával kapcsolatos vízgazdálkodási helyzet miatt.

Éles hangvételű közösségi oldali bejegyzésben reagált Márki-Zay Péter a Duna rekordközeli alacsony vízállása és az azzal összefüggő vízgazdálkodási problémák miatt kialakult politikai vitákra.

A politikus visszásnak nevezte, hogy a Fidesz a jelenlegi kabinetet bírálja egy olyan helyzetért, amelynek kezelésére az elmúlt másfél évtizedben lett volna lehetősége.

A politikus bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormánypárt korábban maga is tisztában volt a hosszú távú előrejelzésekkel, mégsem tett érdemi lépéseket a Duna szabályozása, a víztározók építése, az öntözési rendszerek fejlesztése vagy egy korszerű vízgazdálkodási stratégia kidolgozása érdekében. Hozzátette: az elmúlt években a források jelentős része nem ezen struktúrák megerősítésére vándorolt.

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Kezdőlap    Belföld    Márki-Zay Péter besokallt a Fideszre a hőség okán

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