Sós Csaba a párizsi Eb-ről: 8 versenyzőnk juthat döntőbe, világklasszisaink a végső győzelemre is esélyesek

Összesen 24 magyar úszó vesz részt a párizsi Európa-bajnokságon, melynek nyílt vízi versenyeit augusztus 4. és 8. között, míg a medencés versenyeket augusztus 10. és 16. között rendezik. Sós Csaba szövetségi kapitány az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában úgy fogalmazott, a csapat kijelölése a szokásosnál egy kicsit hosszabb ideig tartott, de végig tartotta magát ahhoz, amiben a válogatási elvekkel kapcsolatban még tavaly ősszel az edzőbizottsággal megegyezett.

A francia fővárosban néhány fiatal is versenyzési lehetőséget kap, mert nélkülük elég szűk magyar csapat állt volna össze. A szakvezető felhívta a figyelmet, hogy jövőre hazai rendezésű felnőtt világbajnokság lesz, és nagyon fontosnak tartja, hogy

néhány ifjúsági korú versenyző is kipróbálja magát még előtte a felnőttek között egy világversenyen.

A most szereplési lehetőséget kapó fiatal tehetségek között vannak ifjúsági Európa-bajnokok, továbbá olyanok is, akikről Sós Csaba azt gondolja, hogy idén már főszereplők lehetnek a felnőttek mezőnyében.

Úgy véli, viszonylag jól kalkulált, mert az érintettek közül mind a három ifjúsági korú versenyző, akiket még javasolt a válogatottba, érmet nyertek egyéniben a nemrég véget ért müncheni ifjúsági Európa-bajnokságon.

A szövetségi kapitány arra is kitért, hogy azt a három magyar váltót indítják el Párizsban, amelyeknek reális esélyük van arra, hogy az első hatba kerüljenek a felnőttek Eb-jén, és természetesen az is nagyon fontos tényező volt, hogy ezek olimpiai számok legyenek. A francia fővárosban mindkét 4×100-as gyorsváltóban és a 4×200-as női gyorsváltóban lesz magyar induló csapat, más váltószám ezúttal nem fér bele a magyar résztvevők programjába.

A magyar Eb-csapat Medencés csapat



Férfiak: Betlehem Dávid, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd, Németh Nándor, Pápai Olivér, Rácz Zsombor, Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán



Nők: Ábrahám Minna, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Kokas Fanni, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna



Csak váltóban indulnak: Jászó Ádám, Késely Ajna, Kós Olivér, Szabó Szebasztián



Nyílt vízi csapat



Férfiak: Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf



Nők: Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória

A magyar szövetség és Sós Csaba sem jelölt ki konkrét célt az Eb-szerepléssel kapcsolatban, de azt kiemelte a szövetségi kapitány, hogy az összes olimpiai címvédőnk rajtkőre fog állni, vagyis Kós Hubertnek, Milák Kristófnak és Rasovszky Kristófnak is szurkolhatunk, természetesen a többi magyar indulóval együtt. Rajtuk kívül az éremesélyesek közé sorolta még Betlehem Dávidot, Németh Nándort és Pádár Nikolettet is.

Az Egyesült Államokban tanuló Ábrahám Minna nemrég ujjtörést szenvedett, de egyre jobb formában van, és ő is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy az előző vb-n negyedik 4×200-as női gyorsváltónk idén is jól szerepeljen.

„Az a nyolc versenyzőnk, aki megúszta az Eb-szintet, határozottan esélyes arra, hogy döntőbe jusson, a világklasszisaink pedig akár a győzelemre is”

– jegyezte meg a szakvezető.

Kós Hubert és Milák Kristóf két évvel a párizsi olimpia után újra nagy sikereket érhet el a francia fővárosban. Sós Csaba Milák Kristóffal kapcsolatban először is azt jegyezte meg, nagyon örül, hogy újra versenyez, az utóbbi időszakban nemcsak itthon úszott, hanem külföldi versenyeken is részt vett. Most pedig indul az év legfontosabb világversenyén, ami „sajnos nem minden évben volt így, ezért önmagában már az öröm, hogy vállalja a szereplést”.

A szövetségi kapitány úgy fogalmazott,

Milák Kristóf „néha olyan módon készül, amit kevesen értünk”, de ha odaáll a rajtkőre, akkor általában esélyes szokott lenni a végső győzelemre.

Kós Hubert az elmúlt években szinte mindent megnyert, amit csak lehetett, ő most már nyilvánvalóan a világcsúcsra hajt, és a nevezései alapján Sós Csaba szerint Párizsban megpróbálja majd a rekorddöntést. Kiemelte, hogy a mostani Eb programja nagyon hasonló ahhoz, ami a jövő évi, budapesti vb-n, illetve két év múlva az olimpián is lesz, Kós Hubert pedig ehhez alkalmazkodik. Vele kapcsolatban éppen a sűrű program miatt az a fő kérdés, mennyi számot bír. Ezen az Eb-n hat egyéni számot vállal plusz egy váltót.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha mindegyiket végigússza és valamennyi számban döntőbe jut, akkor 18-19 rajtja lehet Párizsban.

Sós Csaba összehasonlításképpen felidézte, hogy amikor Michael Phelps 8 olimpiai aranyt nyert Pekingben, akkor is „csak” 17 rajtja volt. A szakvezető szerint Kós Hubert most kísérletezik, és az ő szintjén nagy szükség van egy ilyen szintű Európa-bajnokságra, hogy pontosan fel tudja mérni, hol tart. Azt gondolja, nagyon helyesen döntött, és szerinte kifejezetten üdvözítő számunkra, hogy „nem egyszerűen arra hajt, hogy megvédje az olimpiai bajnoki címét, hanem ki akarja maxolni azt, hogy minél több érmet, aranyat nyerjen”.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.