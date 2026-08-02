Hőség miatt változás az egyik legnagyobb mobilszolgáltatónál

A rendkívüli energiatakarékossági lépések keretében a vállalat augusztus 3-tól ideiglenesen leállítja a törökbálinti irodaház működését, valamint kikapcsolja az üzleteiben található digitális TV-kijelzőket.

A társaság tájékoztatása szerint a döntéssel a kormány energetikai felhívásához csatlakoznak, hozzájárulva az ország villamosenergia-rendszere egyensúlyának fenntartásához az extrém időjárási helyzetben.

A mobilszolgáltatások folyamatos biztosítása a fenntartott intézkedések mellett zavartalanul működik.