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A Yettel Magyarország második legnagyobb mobilszolgáltatójának cég felirata a főváros V. kerületében, a Károly körúton. A Telenor Magyarország Zrt. 2022. március 1-től új néven, Yettel Magyarország Zrt.-ként, röviden Yettel néven működik tovább. MTVA/Bizományosi: Faludi Imre *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: Faludi Imre

Hőség miatt változás az egyik legnagyobb mobilszolgáltatónál

Infostart

Hétfőtől egy héten keresztül, 2026. augusztus 3. és 10. között kötelező otthoni munkavégzést rendelt el a Yettel Magyarország mindazon munkavállalói számára, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi – közölte a mobilszolgáltató. Az intézkedés a teljes ügyfélszolgálatot is érinti.

A rendkívüli energiatakarékossági lépések keretében a vállalat augusztus 3-tól ideiglenesen leállítja a törökbálinti irodaház működését, valamint kikapcsolja az üzleteiben található digitális TV-kijelzőket.

A társaság tájékoztatása szerint a döntéssel a kormány energetikai felhívásához csatlakoznak, hozzájárulva az ország villamosenergia-rendszere egyensúlyának fenntartásához az extrém időjárási helyzetben.

A mobilszolgáltatások folyamatos biztosítása a fenntartott intézkedések mellett zavartalanul működik.

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