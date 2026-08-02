A hőség miatt korlátozást vezet be a nemzeti lottótársaság

A nemzeti lottótársaság a kialakult helyzetre reagálva több területen is energiatakarékossági intézkedéseket vezetett be.

A társaság valamennyi olyan munkavállalója számára elrendelte az otthoni munkavégzést, akiknek munkaköre ezt lehetővé teszi.

Az intézkedés augusztus 3. és augusztus 5. között érvényes,

jelentősen csökkentve az irodaházak energiafelhasználását.

A Szerencsejáték Zrt. emellett országos szinten felülvizsgálta telephelyeinek és értékesítési pontjainak energiafogyasztását, és számos olyan intézkedést vezetett be, amelyek rövid távon is számottevő megtakarítást eredményezhetnek.

Ennek keretében optimalizálták a légkondicionáló rendszerek működését, korlátozták a világítás használatát, az értékesítőhelyeken pedig csak a legszükségesebb információkat tartalmazó kijelzők működhetnek, valamint előírták a nem használt elektromos eszközök áramtalanítását. A társaság valamennyi irodaházában, Budapesten és vidéken egyaránt, már a hétvégén megtörtént a klímarendszerek lekapcsolása, kivételt kizárólag azok a területek és helyiségek jelentenek, ahol az üzletfolytonosság ezt indokolja.