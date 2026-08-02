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Magyar Péter kormányfő nyilatkozik, a háttérben egy magyar zászló egy része és kék felület
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

A neheze még előttünk van – mondta Magyar Péter a Védelmi Munkacsoport ülése után, egyben üzent a cégeknek

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Nyomatékkal kérte az embereket, hogy 17 és 22 óra között érzékelhetően fogják vissza az áramfogyasztásukat.

A kormányfő arra is figyelmeztettett videójában, hogy a jövő héten 40 fok feletti hőmérséklet várható.

Azt is bejelentette, hogy egyelőre nem kellett kötelező energia-korlátozást bejelenteni.

A kormányfő azonban azt is hangsúlyozta, hogy ez azonban bármikor bekövetkezhet.

Egyúttal felszólította azokat a nagyobb cégeket, amelyek még nem jelentettek be önkorlátozást, azt tegyék meg. Úgy fogalmazott: már majdnem 300 vállalat jelentett be önkéntes vállalást hétfőre, rengeteg állami cég, az önkormányzatok többsége, civil szervezetek, egyházak korlátozzák áramfogyasztásukat.

Televíziós interjú

Az RTL-en arról is beszélt, hogy folyamatosan monitoroznak, és egyelőre azt látják, hogy hétfőre a nagykereskedelmi árak, az importlehetőségek, a környező országok lehetőségei, a saját meglévő erőművi kapacitás elegendő. Emellett a tartalékban álló, de üzemanyaggal ellátott, régóta nem használt Litéri Erőmű vagy a Mátrai Erőmű két, már használaton kívüli blokkja is készenlétbe van állítva, hogy szükség esetén azokat is izzítani tudják, hogy stabil maradjon az energiarendszer.

MVM felelőssége

Magyar Péter közölte azt is, hogy az MVM "milliárdokat, tízmilliárdokat költött promócióra, reklámokra, haveri kluboknak a támogatására" ahelyett, hogy a szükséges szivattyútelepet megépítette volna Pakson. Pedig 2018-ban már volt egy rekordalacsony vízállás, akkor már látható volt, hogy bármikor bekövetkezhet egy ilyen extrém helyzet, mégis elhalasztották, először nem döntöttek róla 4 évig, majd a mai napig el sem kezdődött a kivitelezése.

Rezsicsökkentés

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban úgy fogalmazott,

"senki sem bántja",

sőt a tűzifa áfáját is csökkentik 27-ről 5 százalékra.

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