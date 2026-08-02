ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.52
usd:
316.16
bux:
146688.57
2026. augusztus 2. vasárnap Lehel
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Illegális bevándorlók érkeznek a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén fekvõ Arrecife kikötõjébe 2026. május 9-én. A spanyol tengeri mentõszolgálat 59 észak-afrikai migránst mentett ki a tengerbõl a szigetcsoport partjai közelében.
Nyitókép: MTI/EPA-EFE/Adriel Perdomo

Kutató: megreformálják a Frontexet, függetlenebb lenne az uniós tagállamoktól

Infostart / InfoRádió

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség megreformálására készül az Európai Unió. Balogh Máté Gergely, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója az InfoRádióban elmondta: az EU célja, hogy a Frontex hatáskörének bővítésével hatékonyabban tudja végrehajtani a kito­loncolásokat és működtetni az új migrációs rendszert.

A jelenlegi tervek szerint az Európai Bizottság 2026 folyamán terjeszt elő jogszabálytervezetet a Frontex megreformálására. Ennek fő indokai:

  • az új Migrációs és Menekültügyi Paktum végrehajtása;
  • a fokozódó migrációs nyomás az EU külső határain;
  • a hibrid fenyegetések és biztonsági kihívások;
  • a kitoloncolások (visszatérítések) hatékonyabb megszervezése.

Az új migrációs paktum egyik fontos része az, hogy növeljék a harmadik országba való visszatérések számát, vagyis az illegálisan érkezők visszatérjenek az EU határain kívülre.

Mint az InfoRádióban Balogh Máté Gergely, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója elmondta, jelenleg az Európai Unióból kiutasítottak csak nagyjából 20 százaléka tér vissza az adott országba. Ennek az aránynak a növelését várják a Frontextől, ezért erősítik meg a szervezetet és bővítik a hatáskörét.

Emlékeztetett: a Frontex egyik feladata a határvédelem, de ezen kívül

  • végez hírszerzési jellegű feladatokat is,
  • okmányvizsgálatot,
  • az embercsempész hálózatok elemzését és
  • különféle közös tengeri műveleteket, valamint
  • a visszatérési műveletekben is részt vesz.

Az EB szerint most az a gond, hogy a Frontex hatékonysága nagyban függ attól, hogy melyik tagállam mennyi embert küld, milyen járműveket – hajót, repülőt –, milyen technikai eszközöket biztosít a visszatéréshez. Azt szeretnék, hogy a Frontexnek több saját felszerelése, saját állománya és nagyobb önállósága legyen.

Ennek előnye az lenne, felgyorsulna a visszatérési folyamat, amiben többen is vehetnének részt, hiszen a Frontex könnyebben tudna intézkedni. De kockázatai is vannak: egyes országok attól tartanak, hogy ha csökken a Frontex függése a tagállamoktól, azzal a tagállamok önállósága, szuverenitásának bizonyos részei kerülhetnének feladásra. Emellett bizonyos emberi jogi szervezetek attól is tartanak, hogy a visszatérések a migránsok emberi jogait sérthetnék – sorolta Balogh Máté Gergely.

A Frontex reformja a már elfogadott migrációs paktum végrehajtásának az egyik eleme, most az intézményeket próbálják „hozzászabni ehhez” – jegyezte meg a kutató, hozzátéve, hogy ez azért hosszabb folyamat lesz, évekbe is telhet, tekintettel arra, hogy jelenleg mintegy 10 ezer fős a Frontex állománya, amit 30 ezresre szeretnének duzzasztani.

„De más problémák is vannak. Például a visszatérési folyamatnak nagyon fontos eleme lenne az, hogy legyenek a harmadik országukban úgynevezett »return hub« helyek, vagyis visszatérési központok. Ennek érdekében a Frontex megpróbál együttműködési megállapodásokat kötni az unión kívüli országokkal, de egyelőre még nincsenek ilyen központjai az EU-nak” – derült ki Balogh Máté Gergely szavaiból.

Összegzésül hozzátette: a változás tehát az lenne, hogy a hangsúly áthelyeződjön az eddig is érvényben lévő szabályok betartására, és az illegális migránsok visszatérésének 20 százalékos arányát megemeljék, sokkal több kiutasított migráns távozzon.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

(A nyitóképen: Illegális bevándorlók érkeznek a Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén fekvõ Arrecife kikötõjébe 2026. május 9-én. A spanyol tengeri mentõszolgálat 59 észak-afrikai migránst mentett ki a tengerbõl a szigetcsoport partjai közelében.)

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Kutató: megreformálják a Frontexet, függetlenebb lenne az uniós tagállamoktól

európai unió

migrációkutató intézet

frontex

balogh máté gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Fidesz elfogadta Forsthoffer Ágnes meghívóját

A Fidesz elfogadta Forsthoffer Ágnes meghívóját

A Fidesz ott lesz a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök, Forsthoffer Ágnes által összehívott hétfői egyeztetésen - tudatta Bóka János, az ellenzéki párt parlementi frakcióvezetője a Facebook-oldalán vasárnap.
 

Az atomerőmű leállása mellbevágja a paksiakat

10-20 településen baj van a vízellátással

Isten áldja meg Magyarországot - Magyar Péter bejelentése Paksról

A volt újpesti polgármester bedühödött, csak azért is bekapcsolja a klímát

Márki-Zay Péter besokallt a Fideszre a hőség okán

Gáláns ajánlatot tett Robert Fico a magyaroknak Paks-ügyben

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: energiaválsággal küzd Magyarország

Tisza-kormány: energiaválsággal küzd Magyarország

Történelmi leállás küszöbére érkezett a Paksi Atomerőmű: a Duna tovább apadó vízszintje miatt vasárnap hajnalban lekapcsolták az utolsó előtti termelő gépegységet, az OAH reggeli adatai szerint pedig már csak a 2. blokk működik, 233 megawattos teljesítménnyel. Magyar Péter közlése alapján az erőmű még vasárnap, 44 év után először teljesen leállhat. A kormány rendkívüli energiatakarékossági intézkedésekkel, további termelőkapacitások mozgósításával és szükség esetén a nagyfogyasztók korlátozásával igyekszik stabilizálni az áramellátást. Cikkünk folyamatosan frissül a Tisza-kormány legfontosabb vasárnapi bejelentéseivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
900 ezres a fizetés átlagosan ennél a hazai vállalatnál: sok álláshoz még tapasztalat sem kell

900 ezres a fizetés átlagosan ennél a hazai vállalatnál: sok álláshoz még tapasztalat sem kell

Heti összefoglaló a Pénzcentrum legolvasottabb cikkeiből: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat.

BBC
Business Sport Travel Science
Two killed after firefighting helicopters collide in Greece, as British pilot survives

Two killed after firefighting helicopters collide in Greece, as British pilot survives

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis has expressed sorrow over the tragedy, which occurred in Psatha, an area west of Athens.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 2. 19:16
Eszméletlen migránsokat találtak egy kamionban
2026. augusztus 2. 18:50
Tucatszám emelik ki a migránsok holttestét a tengerből
×
×