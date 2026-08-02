Gáláns ajánlatot tett Robert Fico a magyaroknak Paks-ügyben

A szlovák kormányfő tájékoztatása szerint egyeztetett az ország energiaügyi miniszterével, valamint az erőművek vezetésével is. Megjegyezte továbbá, hogy a szlovákiai nukleáris létesítmények jelenleg nincsenek a magyarországihoz hasonló nehéz helyzetben – írja a 24.hu.

Mint ismert, a Duna kritikus szintű vízszint-csökkenése miatt a Paksi Atomerőműben megkezdték a blokkok leállítását.

A Dunán kialakult rendkívüli alacsony vízállás következtében a korlátozások immár a teljes hazai atomenergia-termelést érintik, miután a hűtővíz biztosításához szükséges feltételek miatt az erőmű működése fokozatosan leállásra kerül.