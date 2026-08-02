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Robert Fico szlovák miniszterelnök az Andrej Babis cseh kormányfõvel a tárgyalásaik után tartott sajtóértekezleten a studenkai Nova Horka kastélyban 2026. március 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Lukas Kabon

Gáláns ajánlatot tett Robert Fico a magyaroknak Paks-ügyben

Infostart

Szlovákia szolidaritását fejezte ki és kész segítséget nyújtani Magyarországnak az energiakrízis kezelésében – írta hivatalos közösségi oldalán Robert Fico szlovák miniszterelnök.

A szlovák kormányfő tájékoztatása szerint egyeztetett az ország energiaügyi miniszterével, valamint az erőművek vezetésével is. Megjegyezte továbbá, hogy a szlovákiai nukleáris létesítmények jelenleg nincsenek a magyarországihoz hasonló nehéz helyzetben – írja a 24.hu.

Mint ismert, a Duna kritikus szintű vízszint-csökkenése miatt a Paksi Atomerőműben megkezdték a blokkok leállítását.

A Dunán kialakult rendkívüli alacsony vízállás következtében a korlátozások immár a teljes hazai atomenergia-termelést érintik, miután a hűtővíz biztosításához szükséges feltételek miatt az erőmű működése fokozatosan leállásra kerül.

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Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

Energiakrízis: hamarosan teljesen leállhat a Paksi Atomerőmű

Vasárnap tovább fokozódik a hőség Magyarországon, a csúcshőmérséklet több helyen megközelítheti a 40 fokot. Paksnál reggel mínusz 133 centiméterre süllyedt a Duna, éjszaka pedig leállították a 4. blokk még működő turbinagenerátorát, így az atomerőműben már csak a 2. blokk termel, az is 50 százalékos teljesítménnyel. Az ország ezzel a teljes paksi leállás küszöbére került, miközben a következő napokban tovább nőhet az áramigény és fokozódhat a vízhiány. Cikkünk folyamatosan frissül a hőségkrízis és az energiaellátási helyzet legfontosabb fejleményeivel.

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