Így néz ki a fény nélküli Hősök tere

A jelenlegi energiahelyzetre való tekintettel lekapcsolják a Parlament díszkivilágítását – közölte Hallerné Nagy Anikó, az Országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnöke még pénteken Facebook-bejegyzésében.

Magyar Péter kormányfő pedig arről beszélt szombaton, hogy az államigazgatás hétfőn, kedden és szerdán home office-ra áll át, a miniszterelnök erre buzdítja a piaci munkáltatókat is.

A díszkivilágításokat is lekapcsolják, az önkormányzatokat pedig energiatakarékosságra kérik.

Hétfőig fokozatosan leállítják a budai Vár épületeinek díszkivilágítását is - közölte a közlekedési és beruházási miniszter péntek este a kritikus energiahelyzet kapcsán.

Szeged, 2026. augusztus 1. A kivilágítatlan Magyarok Nagyasszonya-székesegyház a szegedi Dóm téren 2026. augusztus 1-jén. Az országos energiatakarékossági intézkedések keretében lekapcsolták több épület díszkivilágítását. MTI/Rosta Tibor

Augusztus 2. és 15. között ideiglenesen szünetel majd több debreceni épület díszkivilágítása, ezzel is hozzájárulva az ország villamosenergia-rendszerének tehermentesítéséhez – közölte a debreceni polgármesteri hivatal.