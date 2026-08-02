Előbukkanhatnak a Balaton hadititkai

A veol.hu arról ír, hogy 1945 tavaszán a tó térségében zajló heves második világháborús légi harcok során számos repülőgép zuhant a vízbe.

Történészi becslések szerint akár ötven gép is a Balaton hullámsírjában végezhette, és bár a háború utáni években többet kiemeltek, a mélyen az iszapba süllyedt roncsok egy része továbbra is ott rejtőzhet.

A legismertebb korábbi feltárások közé tartozik a balatonföldvári német Ju–88 G–1 éjszakai vadászgép, valamint a 2023-ban Balatonakarattyánál kiemelt, egyetlen ismert azonosított magyar gyártású Messerschmitt Me–109-es.

A roncsok kutatását a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Magyar Roncskutató Egyesület, valamint a Magyar Honvédség szakemberei végzik korszerű eszközökkel.

A kutatók becslése szerint még három-négy jelentősebb repülőgéproncs lehet a Balaton medencéjében, amelyek feltárását a rossz látótávolság, a mozgó iszapréteg és a fennmaradó robbanóanyagok miatt szigorú biztonsági előírások mellett végzik.

A nyolc évtizeddel ezelőtti harcokra emlékeztető leletek mellett a köztudatban továbbra is élnek a visszavonuló német csapatok által a Balaton jegére vezetett, majd a mélybe süllyedt Tigris tankokról szóló legendák is.