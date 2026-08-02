Most örülhetnek a gyorshajtók?

A közleményben emlékeztetenek, hogy a gyorshajtók kiszűrése érdekében a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) egy hetes akciót szervezett, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Az akció keretein belül egész Magyarország területén végeztek volna sebességellenőrzést, augusztus 3. és 9. között.

Tekintettel az országot sújtó rendkívüli hőséggel járó időjárásra, az akciót Magyarországon nem tartják meg – írták.

A közlemény egyidejűleg felhívja a figyelmet, hogy a hőség napjaiban a reakcióidő megnőhet, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek. Indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőket és nagyobb követési távolságot.