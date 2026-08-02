A miniszterelnök szerint több mint egy hónapra is leállhat a Paksi Atomerőmű - a nap hírei

A Duna apadásától függően még vasárnap vagy hétfőn leáll a Paksi Atomerőmű utolsó még üzemelő turbinája is - mondta a miniszterelnök az RTL műsorában. Magyar Péter a védelmi munkacsoport ülése után úgy vélte: több mint egy hónapra is leállíthatják a paksi atomerőművet. Szerinte a legnehezebb öt nap most jön. Egyelőre azonban nem kell kötelező áramfogyasztási korlátozást bevezetni a vállalatoknál sem. Eddig mintegy 300 cég vállalt önkéntes korlátozást. Lakossági korlátozás pedig egyelőre fel sem merül. A vízügyi igazgatóság adatai szerint vasárnap 16 órakor elérte a kritikus, mínusz 134 centiméteres szintet a Duna vízállása Paksnál.

A kormányfő mellett a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk frakció is elfogadta Forsthoffer Ágnes meghívását a soron kívüli hétfői egyeztetésre. A köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök előzőleg személyes tájékoztatást kért Magyar Pétertől a rendkívüli hőség és az energiaválság kezeléséről. Forsthoffer Ágnes szerint fontos, hogy a pártok közvetlenül is tájékozódjanak a helyzetről és kérdéseket tehessenek fel a miniszterelnöknek. A hétfőre és keddre tervezett rendkívüli parlamenti ülés a hőségriasztás, az aszály és az energiabiztonsági kihívások miatt elmarad, helyette a parlamenti pártok frakcióvezetői hétfőn a Sándor-palotában egyeztethetnek a kormányfővel.

Szlovákia áramexporttal segítené Magyarországot a paksi atomerőmű leállása után - közölte Robert Fico miniszterelnök. Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy a 2 ezer megawatt teljesítményű erőmű kiesését tartalékerőművek működtetésével és villamosenergia-importtal kívánják pótolni. Hangsúlyozta: az interneten terjedő állításokkal ellentétben sem Ausztria, sem Szlovákia nem vezetett be olyan vízgazdálkodási korlátozásokat, amelyek csökkentenék a Duna Magyarországra érkező vízhozamát.

A pancsovai olajfinomító is leállhat a Duna alacsony vízállása miatt. Aleksandar Vucic szerb elnök azt közölte: a létesítmény működési folyamatai közül négyhez is nélkülözhetetlen a Duna vize. Úgy fogalmazott: ha a helyzet tovább romlik, ideiglenesen le kell állítani a finomítót.

Történelmi mélypontra süllyedt a Vaskapu vízerőmű termelése az idei május és július közötti időszakban. Az illetékes szerb miniszter ezért takarékos villamosenergia-felhasználásra szólította fel a lakosságot.

Kibertámadás érte a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési szakterületének, a nemzeti kifizető ügynökségnek az informatikai hálózatát. Az eddigi információk alapján adatvesztés nem történt, a kibertámadás nem érinti a kincstár által kezelt ügyféladatokat. A szakértők jelenlegi információi szerint a támadás orosz szerverekről történt.

Egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai támadást az amerikai elnök. Donald Trump indoklása szerint lehetőség nyílt egy gyors megállapodásra. Az egyezség része lehetne a Hormuzi-szoros teljes megnyitása és az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése, döntése pedig attól függ, sikerül-e rövid időn belül megállapodni. Az amerikai sajtó korábban arról számolt be, hogy Washington többnapos csapássorozatra készült iráni célpontok, köztük energetikai létesítmények ellen.

Békés, stabil és igazságos megoldást sürgetett Ceuta ügyében XIV. Leó pápa. A Marokkóval határos spanyol autonóm városba több tízezren jutottak be illegálisan. A spanyol hatóságok eddig 72 holttestet tudtak kiemelni a tengerből Ceutánál. Az emberek az utóbbi napokban úszva próbáltak meg átkelni Marokkóból a szomszédos területre. A ceutai tömeges határsértés miatt kedden rendkívüli tanácskozást tartanak az uniós országok belügyminiszterei.

A dél-európai hőhullámok hatására egyre több országban okoznak gondokat az erdőtüzek. Görögország nyugati részén és Athén térségében továbbra sem sikerült megfékezni a pusztító erdőtüzeket. Szolgálatteljesítés közben összeütközött és lezuhant két görög tűzoltóhelikopter Athéntől nyugatra. Két pilóta meghalt. Franciaország délkeleti Var megyéjében egy korábban megfékezett erdőtűz ismét fellángolt. Spanyolországban több tűzfészek továbbra is aktív.

Épületek százait pusztította el erdőtűz az Egyesült Államok Washington államában, ezreket kitelepítettek. A legsúlyosabb helyzet az állam keleti részén fekvő Spokane város körzetében alakult ki, ahol mintegy 21 négyzetkilométernyi területet perzselt fel. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.

Olaszországban a legmagasabb fokozatú hőségriasztás van érvényben a 40 fok közeli hőmérsékletek miatt. Az ország 27 meteorológiai körzetéből 23-ban rendeltek el vörös kódot, hétfőn pedig már 25 térségben lehet érvényben a riasztás. A nagyvárosok többségében 40 fok feletti értékekre számítanak.